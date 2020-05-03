الهيئة العربية للبث الفضائي تطلق الحملة الوطنية ( لنتحدى كورونا ) بمشاركة 15 قناة فضائية عربية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

دشنت اليوم الهيئة العربية للبث الفضائي الحملة الوطنية التي أطلقتها بعنوان (لنتحدى كورونا) على ما يزيد عن 15 قناة فضائية عربية بالتعاون مع الإتحاد العام للمنتجين العرب وبالتنسيق مع إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب- قطاع الاعلام الاتصال بجامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الحملة إيماناً بأهمية العمل الإعلامي العربي المشترك في ظل الحالة الإستثنائية التي يعيشها العالم بالتصدي لجائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية إلى أهمية هذه الحملة الإعلامية

واكد الغويل إهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعتها المستمرة للإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مواجهة هذه الجائحة

واشار الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل إلى أن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية قد كلف كافة القطاعات والادارات في الأمانة بموافاته بتقارير دورية حيال هذا الملف لغرض المتابعة وتنسيق الجهود..

فيما أكد محمد العضايلة رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي أن هذه الحملة تأتي ضمن سعي الهيئة المتواصل للتواجد على الساحة الإعلامية العربية وتقديم كل ما يساهم في الإرتقاء بهذا القطاع بالإضافة لسعيها الدائم للمساهمة في تعزيز الوعي لدى المواطن العربي بالاضافة الى تسليط الضوء على جوانب حياتية مضيئة في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها ودعم الإنسان العربي في تجاوز هذه الجائحة،

كما ثمن رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي الجهود الكبيرة التي بذلتها الشبكة العربية للبث المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة بالدكتور مصطفى سلامة المنسق العام للحملة والمشرف على إنتاجها وتنفيذها وفريق العمل الذي إستطاع وخلال فترة قصيرة تنفيذ محتوى عربي متميز،

ومن الجدير ذكره أن البرنامج تقدمه سفيرة المرأة العربية رحاب زين الدين، والكاتب ورئيس فريق الإعداد لهذا العمل الدكتور حبيب حمود، والمخرج المنفذ للعمل يوسف شاهين، والتنسيق والاشراف وائل اللحام ,