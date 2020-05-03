ترحيب عربي لتقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضية الفلسطينية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقرير الهام والشجاع للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، “فاتو بنسودا”، وردها على ملاحظات المشاركين في مداولات البت في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين،

حيث أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية خلاله على أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واكد السفير سعيد ابو علي الامين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم ، أن مضامين التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية يمثل بادرة مهمة، وخاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحاَ في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطيينة المحتلة، مستغلةً انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء الكورونا، كما أكدت المحكمة نفسها.

ودعا السفير سعيد ابو علي المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني،

وطالب السفير سعيد ابو علي المحكمة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة الدولية وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.