رئاسة إقليم كوردستان تدين هجوم مكيشيفة وتطالب بـ”التصدي معاً للتهديد الجدي لعودة الإرهاب”

أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم السبت، (2 أيار 2020)، الهجوم الذي استهدف القوات الأمنية في منطقة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين الليلة الماضية، داعيةً إلى “الإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب”.

وقالت الرئاسة في بيان : “ندين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش في منطقة مكيشيفة التابعة لمحافظة صلاح الدين والذي راح ضحيته عدد من عناصر القوات الأمنية العراقية”.

وأضاف أن “هذا الهجوم والهجمات الأخرى والتي نفذها الإرهابيون في الآونة الأخيرة دليل على خطورة توسع نطاق تهديدات وتحركات داعش العسكرية، كما أنه جرس إنذار آخر لجميع الأطراف ودليل على استغلال الإرهابيين للظروف السيئة للعراق لإعادة تنظيم صفوفهم وشن هجمات أوسع”.

وتابع أنه “وبينما نحيي أرواح الضحايا، ونعبر عن مواساتنا لذويهم ونرجو الشفاء للجرحى، نؤكد مجدداً على أن الوضع يطالبنا بالإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب للبروز والانتشار”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت (2 آيار 2020)، مقتل وإصابة 14 مقاتلاً إثر تعرض نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة، بمحافظة صلاح الدين، لهجوم من قبل عناصر داعش الليلة الماضية.

وقالت الخلية في بيان، إن “ستة مقاتلين استشهدوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله في ساعة متأخرة من ليل أمس، نقطة تابعة الى لواء 35 بالحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، واثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة على هذه القوة، مما ادى الى استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرين”.

وأضاف أنه “استشهد مقاتل آخر بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدف خلاله، قوة تابعة للواء 41 بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء”.

ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.