عصيان جديد لداعش في سجن الحسكة: قتلى وجرحى وتحليق لطيران التحالف

قام عناصر تنظيم داعش، اليوم الأحد، بحركة عصيان جديدة في سجن مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، أسفر عنها مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر التنظيم.

وقال مصدر كوردي مطلع من داخل المدينة إن «عناصر تنظيم داعش قاموا بعصيان جديد بعد رفض مطالبهم السابقة التي تلخصت في اللقاء بقوات التحالف الدولي وإجراء محاكمات عاجلة لهم وتحسين ظروفهم داخل السجن».

وأضاف «بعد محاولة عناصر تنظيم داعش كسر أبواب غرف السجن، أطلق حراس السجن النار عليهم، ما أدى إلى مقتل عنصر من التنظيم (٢٠ عاماً) وإصابة إثنين آخرين».

المصدر أشار إلى أن «مروحيات التحالف الدولي تحلق في سماء حي غويران بمدينة الحسكة، فيما فرضت القوى الأمنية طوقا حول السجن خوفا من فرار عناصر التنظيم».

ويعد هذا العصيان الثالث خلال شهرين لعناصر تنظيم داعش داخل سجن الحسكة الذي يضم أكثر من خمسة آلاف معتقل.