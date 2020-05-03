كورونا يسلب ليل رمضان من المواطنين

يفتقد العديد من المواطنين الحياة الليلية التي كانوا يعيشوها في شهر رمضان بالسنوات الماضية لاسيما مع بقاء المقاهي والمطاعم مفتوحة حتى ساعات الفجر الأولى.

هذه الأجواء أصبحت الآن معدومة خاصة مع إجراءات فرض حظر التجوال التي تبدأ بعد الساعة السادسة مساء واقتصار بيع الأطعمة على “السفري” فقط.

ولأن الكثيرين اعتادوا على هذا النمط المعيشي في شهر رمضان فإنهم دأبوا الى عمل الأجواء ذاتها في منازلهم بالأخص ممن يملكون الحدائق فيها.

فمواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” مملوءة بصور الشواء وجلسات لعب المحيبس وأكل الحلويات فضلاً عن لعبات “الدومينو والورق والطاولي”.

الأجواء الرمضانية المفقودة ليست في كل المناطق فبعضها لايلتزم بحظر التجوال ولا توجد رقابة أمنية على ذلك، ما يجعل المقاهي مفتوحة حتى أوقات السحور

ويقول محمد عادل – شاب يبلغ من العمر 26 عاماً في حديثه ل”المدى” إن “السنوات الماضية كانت لنا طقوس خاصة في شهر رمضان منها التجمع في وقت السحور أو الذهاب الى المقهى وشرب الأركيلة”.

وأضاف أن “هذه الأجواء فقدناها في هذا الشهر بسبب فايروس كورونا وفرض حظر التجوال”، مبيناً إننا نعمل على عمل أجواء مماثلة في المنزل”.

وأشار الى أنه يقوم مع بعض من أصدقاءه بشراء اللحم والدجاج وشويها في حديقتهم المنزلية والبقاء سوية حتى وقت السحور وكذلك شرب الأركيلة”.

وزاد أن المشكلة الرئيسة تكمن في اعتيادنا على هذه الأمور والآن فقدناها بشكل كبير ما يجعلنا في حيرة من أمرنا بتطبيق الالتزام أو مفارقة هذه العادات”.

وبيّن عادل أن الغالبية كيّفت نفسها بطرق معيشة جديدة خاصة وإن الحظر قد مرّ عليه وقت طويل منذ فرضه على المواطنين ولا نعلم هل سيعود الجميع الى حياتهم الطبيعية قبل كورونا أم لا”.

وأكد إن الوقاية في الوقت الحالي هي هدف الجميع لذلك فإن التواجد في بيتنا واقتصار اللقاءات على فئة محدودة جداً، حل لتدارك هذه الأزمة في الوقت الحالي”.

بالمقابل فإن مناطق عدة لا تلتزم بحظر التجوال المفروض عليها وهناك مقاهٍ تفتح في الخفاء وتقدم الأراكيل والمشروبات

ويقول علي سميح أحد المواطنين في منطقة شعبية ومن خلال مراقبته للأوضاع إن “الوضع غير مسيطر عليه في منطقته

وأضاف في حديثه ل المدى أن المقهى يطفئ الضوء ويقدم خدماته الى الزبائن مثلما يفعل في الأيام السابقة

وأشار الى أن الكثير من هذه المناطق لم يشعروا باختلاف بين حظر التجوال وقبله”، مؤكداً أن فئة قليلة من تلتزم في هذه الفترة

وبين أن الحياة مختلفة عن السابق حتى لو تواجدت مناطق لا تلتزم بحظر التجوال، ففي ليل شهر رمضان تخرج الكثير من العوائل وتجلس في الحدائق سواء في وقت الفطور أو السحور وهذا ما اختفى حالياً.