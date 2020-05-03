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مصدر برلماني: الحلبوسي وجه النواب بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه اعضاء المجلس بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل، متوقعاً عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية خلال الاسبوع الحالي.

وقال المصدر إن الحلبوسي “وجه جميع النواب بالتواجد في بغداد الاثنين المقبل وتوفير طائرات الى اربيل والسليمانية والبصرة في التاسعة صباحاً”.

وأضاف المصدر أنه “من المتوقع عقد جلسة للبرلمان خلال الاسبوع الحالي للتصويت على الكابينة الوزارية”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في 9 نيسان 2020، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي.

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