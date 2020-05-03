“مندهش” من تغيير مواقف المكونات.. الشابندر: الوزير المستقل بدعة

وصف السياسي والنائب السابق عزت الشابندر، السبت، مقولة الوزير المستقل بـ “البدعة”، فيما استغرب من تغيير موقف “الكرد والسنة” ليقبلوا على مضَضٍ ما رفضوه بشجاعة بالإشارة إلى إخيار وزراء مستقلين بعيدا عن ترشيح الأحزاب.

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر “أعرفُ جيدا لماذا ذهَبَ بعض قادة الشيعة الى بِدعة الوزير المُستقِل، واعرف واحترم رفْض الكُرد و السُنة ذلك فترة المكلّف علاوي”.

وأضاف، “يدهشني أن يتغير موقفهم (الكرد والسنة) ليقبلوا على مضَضٍ ما رفضوه بشجاعة”، متسائلا بالقول “هل هو ميكائيل وطأت قدماه بعد أخيه جبرائيل أرضنا أيضاً؟”.