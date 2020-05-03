نائب: حصة المكون السني ضمن الاستحقاق الانتخابي هي ست وزارات

اعتبر عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، السبت، أن استحقاق المكون السني في الكابينة الحكومية هو حق دستوري وقانوني، مشيراً الى أن حصة المكون تبلغ ست وزارات.

وقال الدهلكي في بيان إن “حصة المكون السني بالكابينة الحكومية وضمن الاستحقاق الانتخابي هي ست وزارات رغم انها اقل من الاستحقاق الحقيقي، لكننا وافقنا بهذا التمثيل لهذه الدورة لاننا نعي جيدا الظروف التي يمر بها البلد”، مشيرا الى ان “الاستحقاق الانتخابي ليست منة على المكون بل هي حق قانوني ودستوري ضمن النظام البرلماني في العراق”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء المكلف ليس من حقه ان يهب وزارات الى هذا الطرف او ذاك خارج الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار انه جزء من هذه العملية السياسية وينبغي عليه عدم الخروج عنها”، مشيراً الى أن “اخذ احدى الوزارات الست من المكون وتحويلها الى كتلة سياسية من خارج المكون هو امر لا يمكن القبول له”.

ولفت الدهلكي الى أن “الكاظمي بحال اراد ارضاء طرف سياسي او كتلة معينة فامامه وزارات اخرى من نفس تمثيل المكون او الكتلة المعنية لارضاءها ويستطيع بعد التفاهم مع المعنيين بها تحويلها اليهم بعيدا عن حصة المكون”، معتبراً أن “ما مضى به الكاظمي فيما يخص حصة المكون بالكابينة الحكومية، هي بداية غير موفقة وتجاوز واضح وغير مقبول على استحقاق مكون اساسي ومهم في العراق، وسيكون لنا موقف ووقفة امام هذا الامر كونها سابقة خطيرة سيبنى عليها مستقبلا في كل تشكيلة حكومية وستكون لدينا كل الخيارات بحال اصراره على هذا التجاوز”.