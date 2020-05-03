نحو 200 ألف عاطل عن العمل في ذي قار والآلاف يعملون بأجور متدنّية

ذي قار / حسين العامل

كشف اتحاد نقابات عمال ذي قار أمس السبت ( 2 أيار 2020 ) أن نحو 200 ألف عاطل عن العمل في ذي قار أي ما يشكل 80 بالمئة من القوى العاملة في المحافظة المذكورة لا زالوا يعانون من العوز وشظف العيش ،

وفيما أشار الى انتهاك حقوق نحو 30 ألف عامل أجور من قبل الدوائر الحكومية التي يعملون فيها بظروف عمل خطرة وبأجور متدنّية ، أكد الشروع بمقاضاة الدوائر الحكومية التي تنتهك حقوق العمال أمام محكمة العمل.

وفي حديث للمدى قال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار هشام عوده خضير العبادي وهو يهنئ العمال بعيدهم في الأول من آيار إن ” أوضاع العمال في ذي قار لا تختلف كثيراً عن أوضاعهم في المحافظات العراقية الأخرى فهم يعانون من البطالة وتدني الأجور وظروف العمل غير الملائمة والخطرة ناهيك عن الانتهاكات الواضحة لقانون العمل العراقي “، مبيناً أن ” بيانات اتحاد نقابات العمال في ذي قار تشير الى أن أجمالي القوى العاملة في المحافظة يقدر بأكثر من 250 ألف عامل من بينهم 200 ألف عاطل عن العمل ويعانون من العوز وشظف العيش”.

وأوضح العبادي أن ” قسماً من العمال العاطلين عن العمل ويقدر عددهم بنحو 135 ألف عامل تم شمولهم خلال الأعوام المنصرمة بمنحة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار البطالة عليهم وعلى أسرهم وهم اليوم يتقاضون راتباً محدوداً جداً لا يغطي حتى أبسط المتطلبات الحياتية ” ، وأردف أن ” نقابات العمال ومن خلال متابعتها الميدانية وزيارتها لمواقع العمل لاحظت تراجع واضح في أعداد العاملين في الشركات ومشاريع القطاع الخاص وقد سجلت من خلال ذلك أكثر من 50 ألف عامل عاطل عن العمل تمت إضافتهم الى جيش العاطلين في المحافظة”.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار أن ” الكثير من عمال ذي قار تم تسريحهم من العمل نتيجة تعطل المشاريع وتوقف الشركات والمعامل وتعطل عمل الدوائر الحكومية خلال الأشهر الستة المنصرمة “.

وعن أوضاع عمال الأجور العاملين في الدوائر الحكومية قال العبادي إن ” جميع الأجراء وعمال العقود في الدوائر الحكومية والبالغ عددهم نحو 30 ألف عامل هم أيضاً مهددون بالبطالة ولا يتمتعون بحقوقهم التي نصّ عليها قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي “، مبيناً أن ” عمال الأجور في الدوائر الحكومية ورغم إنهم يعملون بمواقع وظروف عمل خطرة من بينها محاجر مرضى الكورونا إلا أنهم ما زالوا محرومين من مخصصات الخطورة والضمان الاجتماعي ويتقاضون 120 ألف دينار شهرياً أو أقل من ذلك “.

مشيراً الى أن ” معظم الدوائر الحكومية لا تطبق نظام الأجور الذي أقره مجلس الوزراء والذي حدّد الحد الأدنى للأجور بـ 350 ألف دينار “، لافتاً الى أن ” جميع الدوائر الحكومية التابعة لوزارات الصحة والبلديات والموارد المائية والكهرباء والتعليم العالي تظلم عمال الأجر اليومي وتنتهك حقوقهم “.

مبيناً أن ” عمال الأجور يتقاضون في بعض الدوائر الحكومية 90 ألف دينار كراتب شهري أي 3 آلاف دينار في اليوم الواحد “، وأضاف ” فيما يتقاضى عمال الأجور في دائرة الصحة والبالغ عددهم نحو 2000 عامل وموظف راتب شهري قدره 120 ألف دينار أي أربعة آلاف دينار في اليوم في حين يتقاضى الأجراء في المؤسسات الأكاديمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبالغ عددهم نحو 800 عامل رواتب شهرية تتراوح ما بين 150 الى 200 ألف دينار وهذه الأجور لا تغطي في بعض الأحيان حتى تكاليف أجور نقل العمال الى مواقع عملهم “.

مشيراً الى أن ” نقابات العمال وبالتنسيق مع دائرة تفتيش عمل ذي قار باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لرفع دعاوى أمام محكمة العمل على الدوائر الحكومية التي تنتهك حقوق العمال” .

وعن دور نقابات العمال في تحسين ظروف عمل العمال قال العبادي إن ” الأوضاع في العراق لا تتيح المزيد من الفرص لتحسين أوضاع العمال نتيجة سوء إدارة الأزمات المالية والاقتصادية المتواصلة “، مشيراً الى أن ” النقابة فاتحت العديد من الدوائر الحكومية والتقت برؤساء ومدراء الدوائر لبحث تحسين ظروف العمل وزيادة أجور العمال إلا أن هؤلاء المدراء يتذرعون بالعجز المالي والقوانين والتعليمات السارية وهذا ما يحول دون تحسين ظروف العمال”.

واستدرك رئيس اتحاد نقابات ذي قارقائلاً إن ” النقابة ووفقاً للقانون بإمكانها أن تنظم الاعتصامات في الدوائر ومواقع العمل التي تُنتهك فيها حقوق العمال إلا أن العمال يخشون تسريحهم من العمل من قبل الدوائر المذكورة “، مشيراً الى أن ” الكثير من الوزارات تمنع عمالها حتى من الانتماء للنقابات “.

لافتاً الى أن “اتحاد نقابات العمال أعد خطة عمل لشمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي إلا أن هذه الخطة لم تحظَ بدعم الجهات الحكومية ما حال ذلك دون شمول المزيد من العمال بحق الضمان الاجتماعي”، مشيراً الى أن ” أغلب عمال الأجور في القطاعين العام والخاص لم يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي رغم صدور قوانين تنص على ذلك “.

وكشف رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار ” عن رصد حالات كثيرة من تهرّب أرباب العمل من شمول العمال بالضمان الاجتماعي في ظل تواطؤ واضح من الدوائر التنفيذية”، مشدداً ” على ضرورة شمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي وشمول العاطلين عن العمل بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن البطالة وقلة فرص العمل”.

وكان موظفو وعمال الأجور اليومية في دائرة صحة ذي قار قد أعلنوا في ( منتصف نيسان 2020 ) الإضراب عن العمل واعتصموا أمام مبنى دائرة صحة ذي قار للمطالبة بتحسين رواتبهم واستكمال الإجراءات الخاصة بشمولهم بالعقود الوزارية والمخصصات الوظيفية التي يتقاضاها أقرانهم من الموظفين الدائمين.

وكانت منظمات حقوقية ومجتمعية قد حذرت مؤخراً من ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب العاطلين عن العمل ، فيما أكدت إن الازمة الاقتصادية والعجز المالي وسوء إدارة الأزمات تسبب بتعطيل معظم مفاصل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسبب بتراجع فرص العمل.