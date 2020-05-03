نواب المكون المسيحي يوجهون رسالة إلى الكاظمي

وجه نواب المكون المسيحي في مجلس النواب، اليوم السبت، رسالة الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما أكدوا رفضهم أي محاولة لتهميشهم وفرض مرشحين على المكون بعيداً عن استحقاقه الانتخابي.

وقالوا النواب في رسالتهم “بالوقت الذي كنا نترقب فيه تكليف رئيس وزراء جديد وفق السياقات الدستورية ومحاولة إنقاذ العراق من الأزمات الوبائية والسياسية والاقتصادية التي تهدد الدولة والإنسان والمجتمع، فاننا على أمل كبير بأهمية سد الفراغ لحكومة تصريف الإعمال والغياب الطوعي رئيس الوزراء المستقيل من خلال تكليفكم لرئاسة الوزراء”.

وأضافت الرسالة، “في الوقت الذي كنا نرفض المحاصصة الطائفية والحزبية فاننا نشدد على أهمية حفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي الذي ينسجم مع مطالب الشعب ومواصفات الساحات، لكننا فوجئنا باستغراب شديد محاولة تهميش أهم مكونات العراق الأصيلة وتجاهل استحقاقها الانتخابي والنيابي”.

وتابعت، أن “ما تعرض اليه هذا المكون الأصيل من استهداف ارهابي لإفراغ العراق من أهله المسيحيين فاننا تحملنا مسؤوليتنا الوطنية بايقاف الهجرة من العراق لابناء هذا المكون وشارك أبناؤنا بالدفاع عن العراق أسوة باخوتهم الشيعة والسنة والكرد وبقية المكونات الأخرى، وهذا واجب وشرف وليس منة او تفضل”.

وأوضحت الرسالة التي كتبها النواب أسوان الكلداني، وريحان حنا، وبيداء خضر، وهوشيار قرداغ، “من هنا نرفض اي محاولة تهميش نواب المكون وفرض عليه مرشحين بعيداً عن استحقاقه الانتخابي، ولابد من الإصغاء لصوت ممثلي المكون المسيحي في مجلس النواب وفي حال الإصرار على التهميش فاننا سيكون لنا موقف آخر وهذا بحد ذاته يشكل صدمة لأناء المكون واستبعادهم عن القرار السياسي في العراق”.