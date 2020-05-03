هالة الملح والألوان … قصيدة
1
تصل أمواج الشمس …
لنافذته لسريره لوسادته الموشومة بالأغصان الحمراء
ينهض يسار الجسد
يتحرر يسار الروح
كالأراجوز
يجمع أشلاء الجلد ويضعها على قبضته
يضرب خطوط الكف
كلاعب جمباز سوفيتي
يتحرك كرذاذ البخار
يتقدم نحو الباب
يضع يده على مناخير المقبض
أغلق فمك أيها الواشي
قل لأحشائك المسننة أن تصمت قبل أن أقتلعها بمزربة
أيار القلب نائمة
لا توقظها يا عرة الخردة
لو وصل زعيقك الخشن لنسائم الشلير النائمة
سأصنع من لغاليغك
دبابيس لقصائدي
ومسامير لنصوصي
2
في مكان ما على بعد أمتار من الباب والمقبض
توجه لرزم عبوات المياه
رفع الغطاءالحلزوني عن واحدة وراح يشرب القطرات
أشعل سيجارة
من صندوق الثلج سرق قارورة عصير برتقال وضعها بجانب الماء في كرشه
وبقايا من قشطة حليب البقر
كم شهية هذه الطبقة المطاطية
وجد حافظة الخبز
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فرانس 24
دويتشه فيله
TV5 موند
حيث الميادين الزهرية والنوافير السماوية والكلام اللي يفتح النفس
تستلقي جلابيب الثوان على ظهر يخت الدخان
الراصد يأخذ قيلولة بصحبة الرماد
خرج حنظلة من وعاء العالم
التقط سماعة الرأس
غطى متاهات أذنيه بدوائرها التي تشبه دوائر ثعلب الفنك
لودوفيكو أناودي
هالة الملح والألوان ..
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب