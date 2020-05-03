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هل انضمت العصائب للمالكي وعلاوي برفض حكومة الكاظمي؟ كتلتها تجيب

أكدت كتلة “صادقون” النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، يوم الأحد، أن موقفها من حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي غير محدد لغاية اللحظة.

وقال النائب عن الكتلة ثامر ذيبان إن “الإنباء التي تتحدث عن اتخاذ موقف المعارضة وعدم منح الثقة للحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي غير صحيح”، مؤكدا أن “صادقون لا يوجد لديها موقف واضح من حكومة الكاظمي لغاية اللحظة”.

وأضاف “يوجد لدينا اتفاق مع الكاظمي على اختيار الوزراء المستقلين وغير متحزبين وتأكيد على ضرورة إبعاد الوزارات عن المحاصصة الحزبية”.

ولفت ذيبان، إلى أن ان “كتلة (صادقون) ستكون لها رأي أخر إذا لم يلتزم رئيس الوزراء المكلف بالاتفاق واختيار المرشحين للكابينة الوزارية”.

واعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، في وقت سابق من اليوم الاحد، عدم التصويت لحكومة مصطفى الكاظمي، حيث مقرر عقد جلسة خاصة بهذا الصدد الاسبوع الجاري. كما اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي-26 مقعداً- كذلك عدم التصويت لحكومة الكاظمي.

ولكتلة ائتلاف الوطنية 21 مقعداً بشكل رسمي، قبل ان تتعرض لانشقاقات، وانضمام اعضاء لها لكتل اخرى.

وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار كريم قال لـشفق نيوز، إن الكرد مؤيدون للكاظمي وسيصوتون بنعم للحكومة التي سيقدمها إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة للحكومة.

وبشأن مرشح وزارة المالية بين كريم، أن المباحثات والحوارات ما تزال مستمرة لحسم مرشح الوزارة وتقديمها مع الكابينة الوزارية إلى البرلمان.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة، إلا أن حظوظه في ظل معارضة متصاعدة تبدو صعبة.‎

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