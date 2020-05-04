ذي قار / حسين العامل

كشفت قيادة شرطة ذي قار يوم الاحد ( 3 أيار 2020 ) عن استهداف مصفى نفط ذي قار بقذائف هاون للمرة الثانية خلال عشرة أيام ، فيما عزا مراقبون دوافع الاستهداف الى الابتزاز والضغط على المؤسسات النفطية للحصول على مكاسب مادية وتعيينات ، غير مستبعدين في الوقت ذاته احتمالية وجود دوافع أخرى تدخل ضمن إطار التخريب الاقتصادي.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في قيادة شرطة ذي قار العقيد فؤاد كريم للمدى إن ” مجهولين قاموا بإطلاق قذيفة هاون باتجاه مصفى نفط ذي قار الجديد في منطقة سيد خضير ( 7 كم جنوب الناصرية ) وسقطت بالمنطقة الفاصلة بين المصفى ومعمل اسفلت يعود لرجل الأعمال علي العمر شقيق ابا ذر العمر محافظ ذي قار وكالة”، مبيناً أن ” القذيفة تم اطلاقها من منطقة الطمر الصحي ولم تسفر عن خسائر “.

وأضاف كريم أن ” دوريات الشرطة توجهت الى محل الحادث وقامت بتمشيط المنطقة وتمكنت من اعتقال مجموعة تتكون من شخصين يستقلان عجلة نوع سايبا صفراء اللون كانا في محيط المنطقة المذكورة وتم تسليمهما الى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهما”.

وعن دوافع الجريمة والأسباب التي تقف وراء استهداف مصفى نفط ذي قار للمرة الثانية خلال عشرة أيام قال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة إن ” قيادة الشرطة تتعامل مع الجريمة كجريمة تستهدف منشآت حيوية وقد فتحت تحقيقاً للوقوف عن الأسباب والدوافع “، مشيراً الى أن ” تكرار الجريمة على الموقع نفسه يأخذ عدة احتمالات متداخلة ولاسيما مع وجود معمل قريب من المصفى يعود لشقيق محافظ ذي قار وكالة”.

ومن جانبه يرى المراقب الإعلامي رعد سالم أن ” ما يحصل من خروق أمنية يهدف لخلط الأوراق من أجل تحقيق مكاسب مادية أو النيل من الاقتصاد الوطني في ظل وضع أمني غير مستقر “، مشيراً الى أن ” بعض الجهات أو الأشخاص يحاولون استغلال الفراغ الأمني لابتزاز الدوائر النفطية والضغط عليها لتمرير قوائم تعيينات أو صفقات عمل وغيرها “.

وأضاف سالم أن ” احتمالية وجود دوافع التخريب الاقتصادي من خلال استهداف المنشآت النفطية تظل قائمة ولاسيما إن العراق يقع في محيط اقليمي ملتهب ويواجه حرباً نفطية بوضع اقتصادي هش”.

ويتعرض مصفى ذي قار النفطي والشركات النفطية العاملة في المحافظة الى استهداف متكرر يحصل بين آونة وأخرى لأسباب ودوافع مختلفة .

وكان مصدر أمني في ذي قار، أفاد يوم الأربعاء الماضي ( 22 نيسان 2020 )، بسقوط قذيفة هاون قرب مصفى ذي قار النفطي جنوب المحافظة، مبيناً أن الجهات الأمنية توجهت بدورياتها للبحث عن المنفذين وفتحت تحقيقاً بالحادث لتحديد موقع اطلاق القذيفة والوقوف على دوافع الجريمة والأشخاص أو الجهات التي تقف ورائها.

وكان مراقبون قد كشفوا يوم ( 23 آذار 2019 ) عن تورط بعض الشركات المتنافسة والعشائر بابتزاز الشركات النفطية في ذي قار لغرض الحصول على عقود عمل وأتاوات وفرص للتعيين ، منوهين الى أن بعض الأحزاب تحصل على منافعها من خلال السلطة أو اللجان الاقتصادية أو من خلال شركات كبيرة تعمل بعقود ثانوية مع الشركات النفطية الرئيسة، فيما حذّرت الحكومة المحلية من الاستهداف المتكرر للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الحقول النفطية .

وكانت لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار كشفت يوم الاحد ( 17 آذار 2019 ) عن تعرض موقع شركة ( cpecc ) الصينية العاملة في حقل الغراف النفطي الى هجوم مسلح هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد ، وفيما أشارت الى أن الهجوم الذي لم يسفر عن أية خسائر بشرية كان يهدف لابتزاز الشركة المذكورة وفرض أتاوات، أكدت قيادة شرطة ذي قار أن إطلاق النار لم يكن يستهدف الشركة وإنما يتعلق بمناسبة عشائرية في قرية الشويلات التي تسكن المنطقة .

وتضم محافظة ذي قار العديد من الحقول النفطية من أبرزها حقل نفط الناصرية وهو الأكبر في المحافظة يأتي بعده من حيث الأهمية حقل نفط الغراف وحقل ابو عمود ( الرافدين ) وحقل صبه، كما أن هناك رقعة استكشافية تحمل الرقم 10 وهذه الرقعة مشتركة بين ذي قار والمثنى وقد احيلت في وقت سابق الى ائتلاف نفطي للاستكشاف مكون من شركتي لوك أويل وجابكس اليابانية

وكانت شركتا بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية وقعتا في (الـ19 من كانون الثاني 2010)، عقداً مع وزارة النفط لتطوير حقل الغراف في محافظة ذي قار يتضمن حفر 240 بئراً بحلول عام 2017.