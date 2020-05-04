الإسكان: تأجيل تسديد اقساط القروض لا يترتب عليه فوائد تأخيرية

اعلنت وزارة الاسكان والاعمار، الاحد، استمرار صندوق الإسكان بتسلم الاقساط الشهرية من المقترضين الراغبين بالتسديد في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن تأجيل تسديد الاقساط لا يترتب عليه فوائد تأخيرية.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان إن “صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مستمر بتسلم الاقساط الشهرية من المقترضين الراغبين بالتسديد في بغداد والمحافظات”.

وأضاف أن “تسلم الاقساط يشمل الشهور السابقة واللاحقة للمقترضين الراغبين بذلك والتي تم تأجيل استيفائها من المقترضين المتعاملين مع الصندوق للأشهر اذار ونيسان وايار مع مراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها البلد”.

وتابع البيان أن “التأجيل لن تترتب أي فوائد تأخيرية عليه”، مؤكداً أن “تسديد الأقساط الشهرية ساري المفعول في حالة رغبة المواطن بذلك في مقر الصندوق وفروعه في جميع المحافظات”.