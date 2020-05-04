الصحة تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، امس الاحد، تسجيل (٧٧) إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع عدد المصابين الى (٢٢٩٦) في عموم العراق.

واكدت الوزارة في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، على “الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها لمنع تفشي الوباء”، مبينة انه “تم فحص (٥٠٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٠٣٢٦٢)”.

واضافت الوزارة ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة ٢٣ ومثلها في الكرخ، وفي مدينة الطب٩، البصرة ٨، كركوك ٥، المثنى ٨، الأنبار ١”. وكشفت وزارة الصحة “تسجيل حالتي وفاة، حالة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء”، مبينة انها “سجلت ١٧ حالة شفاء”.

وبينت الوزارة ان “مجموع الإصابات الكلي بلغ ٢٢٩٦، ومجموع الوفيات ٩٧، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١٤٩٠”.