الطعام الصيني

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نُعيب على الشعب الصيني بأنهم يأكلون أي شيء يَدُب على الارض ، فلا توجد لديهم حدود في ألتهام أي مخلوق سواءٌ يمشي على بطنه زحفاً أو يمشي على رجلَين ، قطط ، كلاب ، خنازير ، جرذان ، قرود ، أفاعي ، أظافة الى الحشرات والزواحف بكل أنواعها ، فليس في الصين شيء إسمه حرام أو مكروه ، ولكن بالرغم من ذلك لديهم أخلاق ، ولديهم قوانين يحترمونها ، ولديهم قاده شجعان لم يسرقوا ولم يخونوا بلدهم واستطاعوا أن يبنوا بلد يعتبر الاول في العالم بقوة أقتصاده وبناه التحتيه ، كذلك تعتبر الصين وشعبها الذي وصل تعداده الى مايقارب المليار ونصف من البلدان الملحده والكافره والتي كتبت دستورها بعيداً عن الدين والحلال والحرام ، كما إن الشعب الصيني متعاون فيما بينه ولاتوجد لديهم محافظات فقيره وأخرى غنيه ، ولايوجد لديهم أشخاص بدون مأوى أو بدون راتب الجميع سواسيه كأسنان المشط ، المهم أنهم يأكلون كل شيء ولكن الملفت للنظر إنهم لايأكلون أموال اليتيم !!! ولايأكلون أموال الفقراء !!! ولا يسرقون ثروات بلدهم !!! والصيني لايأكل لَحمَ أخيه الصيني فهو لايغتابه ولا ينافق عليه ولا يكفره ولا يستهزأ بمعتقده ، ألكل متساوي أمام القانون ، ترى مَن هو المسلم وأين هو الاسلام منا ؟ وهل الذي يأكل لحوم القطط والكلاب أكثر فهماً منا بمقولة عظيم الكون علي أبن ابي طالب الذي يقول ( الناس صنفان ، أن لم يكن أخوك في الدين ، فنظيرك في الخلق ) تُرى من هو أخي الذي يأكل لحمي بظهر الغيب أم الذي يأكل القطط ؟؟؟

جبر شلال الجبوري