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العراق بالمرتبة 162 في مؤشر حرية الصحافة حول العالم

أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الاحد، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، فيما كان للدول العربية نصيب في الترتيب.

فقد حلت تونس في مقدمة البلدان العربية لجهة حرية الصحافة، فيما حلّت جيبوتي في المرتبة الأخيرة.

وبحسب مؤشر حرية الصحافة، فقد حل لبنان في المرتبة 102، العراق في المرتبة 162، الجزائر في المرتبة 146، مصر في المرتبة 166، السعودية في المرتبة 170، فيما حلّت سوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة بين الدول العربية في المرتبة 174.

وجاء الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة كالتالي:
تونس في المرتبة 72
جزر القمر 75
موريتانيا 97
لبنان 102
الكويت 109
الأردن 128
قطر 129
الإمارات 131
المغرب 133
سلطنة عمان 135
فلسطين 137
الجزائر 146
السودان 159
العراق 162
الصومال 163
ليبيا 164
مصر 166
اليمن 167
البحرين 169
السعودية 170
سوريا 174
جيبوتي 176

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