بعد ام هارون.. “السندباد الكويتي” يثير سخرية العراقيين

“السندباد كان بحّارًا خليجيّاً عظيماً”.. أغنية كويتية نسبت “البحّار البغدادي” إلى الكويت بدل العِراق اثارت غضبا وتهكما وسخرية واتّهامات لصاحب الأغنية المغني المعروف نبيل شعيل بسرقة التراث والحضارة العِراقيّة، في حين ذهب اخرون بسخريتهم الحادّة لإبدال ملابس البحار المعروف بثوبه وعمامته الى الشماغ والدشداشة الخليجية.
وأثار المقطع المتداول للأغنية، والذي يقول فيه ما نصه: “سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً من هنا، والذين اشتركوا في رحلة الأحلام هم أولادنا، والمجاديف التي شقت جبال الموت كانت من هنا”، حفيظة وسخرية العراقيين الذين هاجموا الأغنية معتبرين بأنها سرقة للتاريخ “العراقي”، وأن شخصية سندباد هي شخصية عراقية وليست كويتية.
ونشر أحد المتفاعلين عبر “تويتر” مقطع الأغنية الكويتية معلّقاً ما نصّه: “الكويت تسرق تاريخ العراق، مراجع التاريخ العربية والأجنبية تذكر أن السندباد هو بحار من بغداد العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية.
وتابع المغرد في تغريدته: “الكويتيون اليوم يقولون أنه كان خليجي كويتي، أستغرب من العراق حكومة وشعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم وتاريخهم”.
الكويت تسرق تأريخ العراق
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مراجع التاريخ العربية و الاجنبية تذكر ان (السندباد) هو بحار من بغداد/العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية.
الكويتيون اليوم يقولون انه كان خليجي كويتي
استغرب من العراق حكومة و شعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم و تأريخهم
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واحدة من إثنتين إما أن هذا صلفٌ إعلامي لصناعة تاريخ لقيط، أو إنهم يرغبون بالإنضمام للعراق.
بعد ” چفصة” أم هارون،نبيل شعيل،بأغنيته، يضرب التاريخ بالخلاط!
السندباد طلع نوخذةكويتي يرگالة ومن معه من البحارة أيضاً.
عاد منحتوه الجنسية لو بعده بدون!
لِمَ يعمدون الى إستفزاز العراقيين ؟!
صورة نادرة لمسلة #حمورابي الكويتية من المتحف الوطني في لندن
هذه المسلة التي كتبها الكويتيون، عندما تترجم كلماتها تجد انها اول مسلة احتوت على مكونات طبخة (مچبوس الدياي) فيراً من يوم اليمعة الأغر .. وبالعافية وبالعافية مادام الدياية حافية
تصحيح معلومات تاريخية
مكتبة آشور بانيپال أكتشفت في الجهراء.
لاماسو – الثيران المجنحة اكتشفت في الصليبيخات.
مسلة حمورابي اكتشفت في السالمية.
بوابة عشتار اكتشفت في الأحمدي.
مثل السندباد#العراق#الكويت
الكاتب العراقي عبد الهادي مهودر، اشار في تدوينة له على موقع فيسبوك، الى أن مقطع السندباد هي من قصيدة ” باقون هنا” للشاعرة الكويتية سعاد الصباح التي قالت مرة ( اعطني خوذة جندي عراقي وخذ الف شهيد .. ) ..
من هو السنبداد البحري؟
ويقول مؤرخون، إنّ شخصيّة سندباد عاشت في بغداد، وارتبط اسمها بالملاحة البحريّة، وتحديدًا في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد 786- 809م، لكن يُختلف حول حقيقة وجوده الحقيقيّة، من عدمها، حيث كان السندباد مذكوراً في قصص ألف ليلة وليلة التي كانت تقصّها شهرزاد على الملك شهريار، ومن هُنا جاء الخلاف حول حقيقة وجوده من عدمها.
وفي أصل الاسم، يعود اسم السندباد للغة الفارسيّة، والتي تعني نهر السند، أو sindh التي تعني زعيم نهر السند، وبحسب هذا التحليل اللغوي فإنّ الشخصيّة قد تكون لا عراقيّة، بل فارسيّة، وهو التاجر الفارسي “سليمان سيراف”، الذي كان يُسافر من بلاد فارس، على طول الطريق إلى جنوب الصين، وهناك من يذهب إلى السندباد كان يُسافر على بحار من مدينة صحار، والذي أبحر من ميناء البصرة في العراق، وهو ما يضع الشخصيّة بين فرضيّة العمانيّة، العراقيّة، والفارسيّة، دون أي ذكر للكويتيّة.
وتعود الأذهان بطبيعة الحال، إلى الفيلم الكرتوني “السندباد”، الذي جرى دبلجته للغة العربيّة، ويعود إنتاجه إلى شركة يابانيّة العام 1975، وكان يتحدّث عن بحّارٍ عربيٍّ من بغداد، يهوى الإبحار والمُغامرات، وقد لعب الفنان عبد المجيد مجذوب صوت دور راوي مُغامرات سندباد، كما أدّت أنطوانيت ملوحي صوت السندباد، وكانت تقول أغنيته المُترجمة للعربيّة: “سندباد.. ما أقواه.. في كُل البلاد تاجرٌ، مُندفعٌ بطلٌ، من بغداد”، وكان إلى جانبه عددٌ من الشخصيّات، مثل علي بابا، الأميرة ياسمينة.
ويأتي هذا الجدال بين الكويتيين والعراقيين حول الملكيات التاريخية كحالة ثانية بعد بضعة أيام من تداول خبر مفاده بأن مسلسل “أم هارون” الذي تقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” والذي يقال بأنه يمثل شخصية امرأة يهودية عاشت بالكويت، هي لشخصية امرأة يهودية عراقية بالأصل، تدعى “أم شارون”.