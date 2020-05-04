بعد ام هارون.. “السندباد الكويتي” يثير سخرية العراقيين

“السندباد كان بحّارًا خليجيّاً عظيماً”.. أغنية كويتية نسبت “البحّار البغدادي” إلى الكويت بدل العِراق اثارت غضبا وتهكما وسخرية واتّهامات لصاحب الأغنية المغني المعروف نبيل شعيل بسرقة التراث والحضارة العِراقيّة، في حين ذهب اخرون بسخريتهم الحادّة لإبدال ملابس البحار المعروف بثوبه وعمامته الى الشماغ والدشداشة الخليجية.

وأثار المقطع المتداول للأغنية، والذي يقول فيه ما نصه: “سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً من هنا، والذين اشتركوا في رحلة الأحلام هم أولادنا، والمجاديف التي شقت جبال الموت كانت من هنا”، حفيظة وسخرية العراقيين الذين هاجموا الأغنية معتبرين بأنها سرقة للتاريخ “العراقي”، وأن شخصية سندباد هي شخصية عراقية وليست كويتية.

السندباد الخليجي والاميرة حصة !

واستحضر عددٌ من المُغرّدين بدورهم، شخصيّات العمل الكرتوني، وبدأوا السخرية من تحويلها لكويتيّة، فألبسوا السندباد الثوب الخليجي الرسمي الشماغ والعقال، وأطلقوا اسم “حصّة” على الأميرة ياسمينة تهكّماً، وسط هُجوم عراقي عنيف على الفنان الكويتي، واتّهامه بسرقة التاريخ، والذي لن يجعل للكويت تراث وحضارة، هذا عدا عن التغريدات التي طالت “أم هارون” وتطبيعها في معرض انتقادهم الحاد الذي طال شعيل، فيما قال مغرّدون حاولوا تهدئة النفوس الافتراضيّة، بأنّ العراق جزء من الخليج، وأنّ شعيل لم يذهب بعيدًا.

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ونشر أحد المتفاعلين عبر “تويتر” مقطع الأغنية الكويتية معلّقاً ما نصّه: “الكويت تسرق تاريخ العراق، مراجع التاريخ العربية والأجنبية تذكر أن السندباد هو بحار من بغداد العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية. وتابع المغرد في تغريدته: “الكويتيون اليوم يقولون أنه كان خليجي كويتي، أستغرب من العراق حكومة وشعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم وتاريخهم”.

مهدي مجيد @mahdimajeed8 الكويت تسرق تأريخ العراق

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مراجع التاريخ العربية و الاجنبية تذكر ان (السندباد) هو بحار من بغداد/العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية. الكويتيون اليوم يقولون انه كان خليجي كويتي استغرب من العراق حكومة و شعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم و تأريخهم شاهدوا الفيديو ٢٦٨ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ١٧٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

بينما قالت مغردة اخرى، إنها “واحدة من إثنتين إما أن هذا صلفٌ إعلامي لصناعة تاريخ لقيط، أو إنهم يرغبون بالإنضمام للعراق”.

واضافت “بعد ” چفصة” أم هارون، نبيل شعيل بأغنيته يضرب التاريخ بالخلاط!.. ، مشيرة الى أن السندباد صار كويتيا ومن معه من البحارة أيضاً، مقترحة بسخريه “منحه الجنسية و لو البدون! .. وتساءلت في ختام تغريدتها ” لِمَ يعمدون الى إستفزاز العراقيين ؟!”.

سهاد الخزاعي @suhadalkhuzaie واحدة من إثنتين إما أن هذا صلفٌ إعلامي لصناعة تاريخ لقيط، أو إنهم يرغبون بالإنضمام للعراق.

بعد ” چفصة” أم هارون،نبيل شعيل،بأغنيته، يضرب التاريخ بالخلاط!

السندباد طلع نوخذةكويتي يرگالة ومن معه من البحارة أيضاً.

عاد منحتوه الجنسية لو بعده بدون!

لِمَ يعمدون الى إستفزاز العراقيين ؟! ٩ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات سهاد الخزاعي الأخرى

اللافت أنّ أغنية شعيل، كان قد جرى تقديمها مع شركة “زين” ضمن عمل فنّي وطني للكويت العام 2018، لكن المقطع المأخوذ عن الأغنية الكاملة جرى تداوله حاليّاً بشكلٍ واسع ومُثير على المنصّات الافتراضيّة، وأثار الجدل حول أصل شخصيّة السندباد.

مسلة حمورابي ومكتبة اشور الكويتية

وذهب اخرون الى التهكم والسخرية الى ابعدا من ذلك حينما وصفوا مسلة حمور رابي الشهيرة بانها كويتية ، حيث نشر احدهم صورة للمسلة وصفها بالنادرة !!

Nooruldeen نورُالدينْ @Nooruldeen89 صورة نادرة لمسلة #حمورابي الكويتية من المتحف الوطني في لندن

هذه المسلة التي كتبها الكويتيون، عندما تترجم كلماتها تجد انها اول مسلة احتوت على مكونات طبخة (مچبوس الدياي) فيراً من يوم اليمعة الأغر .. وبالعافية وبالعافية مادام الدياية حافية #السندباد_خليجي ٣٥ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ١٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك في حين دعا اخر متهكما الى تصحيح معلومات تاريخية ، مشيرا الى اكتشاف مكتبة اشور بانيبايل في الجهراء وبوابة عشتار في الاحمدي ‏يعقوبܝܥܩܘܒ̣ @YacoobGYacoo تصحيح معلومات تاريخية

مكتبة آشور بانيپال أكتشفت في الجهراء.

لاماسو – الثيران المجنحة اكتشفت في الصليبيخات.

مسلة حمورابي اكتشفت في السالمية.

بوابة عشتار اكتشفت في الأحمدي.

مثل السندباد#العراق#الكويت ١٢٩ · Iraq المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٥٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك قصيدة للشاعرة سعاد الصباح واللعب على وتر الثقافة الكاتب العراقي عبد الهادي مهودر، اشار في تدوينة له على موقع فيسبوك، الى أن مقطع السندباد هي من قصيدة ” باقون هنا” للشاعرة الكويتية سعاد الصباح التي قالت مرة ( اعطني خوذة جندي عراقي وخذ الف شهيد .. ) .. في حين يرى الناشط سرمد البدري أن هناك من حاول اللعب على وتر الثقافة والفلكور المترابط بالاصل بين الدولتين الجارتين من هو السنبداد البحري؟