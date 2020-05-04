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بعد ام هارون.. “السندباد الكويتي” يثير سخرية العراقيين

“السندباد كان بحّارًا خليجيّاً عظيماً”.. أغنية كويتية نسبت “البحّار البغدادي” إلى الكويت بدل العِراق اثارت غضبا وتهكما وسخرية واتّهامات لصاحب الأغنية المغني المعروف نبيل شعيل بسرقة التراث والحضارة العِراقيّة، في حين ذهب اخرون بسخريتهم الحادّة لإبدال ملابس البحار المعروف بثوبه وعمامته الى الشماغ والدشداشة الخليجية.

وأثار المقطع المتداول للأغنية، والذي يقول فيه ما نصه: “سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً من هنا، والذين اشتركوا في رحلة الأحلام هم أولادنا، والمجاديف التي شقت جبال الموت كانت من هنا”، حفيظة وسخرية العراقيين الذين هاجموا الأغنية معتبرين بأنها سرقة للتاريخ “العراقي”، وأن شخصية سندباد هي شخصية عراقية وليست كويتية.

السندباد الخليجي والاميرة حصة !
 
واستحضر عددٌ من المُغرّدين بدورهم، شخصيّات العمل الكرتوني، وبدأوا السخرية من تحويلها لكويتيّة، فألبسوا السندباد الثوب الخليجي الرسمي الشماغ والعقال، وأطلقوا اسم “حصّة” على الأميرة ياسمينة تهكّماً، وسط هُجوم عراقي عنيف على الفنان الكويتي، واتّهامه بسرقة التاريخ، والذي لن يجعل للكويت تراث وحضارة، هذا عدا عن التغريدات التي طالت “أم هارون” وتطبيعها في معرض انتقادهم الحاد الذي طال شعيل، فيما قال مغرّدون حاولوا تهدئة النفوس الافتراضيّة، بأنّ العراق جزء من الخليج، وأنّ شعيل لم يذهب بعيدًا.
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ونشر أحد المتفاعلين عبر “تويتر” مقطع الأغنية الكويتية معلّقاً ما نصّه: “الكويت تسرق تاريخ العراق، مراجع التاريخ العربية والأجنبية تذكر أن السندباد هو بحار من بغداد العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية.

وتابع المغرد في تغريدته: “الكويتيون اليوم يقولون أنه كان خليجي كويتي، أستغرب من العراق حكومة وشعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم وتاريخهم”.

مهدي مجيد@mahdimajeed8

الكويت تسرق تأريخ العراق

مراجع التاريخ العربية و الاجنبية تذكر ان (السندباد) هو بحار من بغداد/العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية.

الكويتيون اليوم يقولون انه كان خليجي كويتي

استغرب من العراق حكومة و شعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم و تأريخهم

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١٧٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك
بينما قالت مغردة اخرى، إنها “واحدة من إثنتين إما أن هذا صلفٌ إعلامي لصناعة تاريخ لقيط، أو إنهم يرغبون بالإنضمام للعراق”.
واضافت “بعد ” چفصة” أم هارون، نبيل شعيل بأغنيته يضرب التاريخ بالخلاط!.. ، مشيرة الى أن السندباد صار كويتيا ومن معه من البحارة أيضاً، مقترحة بسخريه “منحه الجنسية و لو البدون! .. وتساءلت في ختام تغريدتها ” لِمَ يعمدون الى إستفزاز العراقيين ؟!”.

سهاد الخزاعي@suhadalkhuzaie

واحدة من إثنتين إما أن هذا صلفٌ إعلامي لصناعة تاريخ لقيط، أو إنهم يرغبون بالإنضمام للعراق.
بعد ” چفصة” أم هارون،نبيل شعيل،بأغنيته، يضرب التاريخ بالخلاط!
السندباد طلع نوخذةكويتي يرگالة ومن معه من البحارة أيضاً.
عاد منحتوه الجنسية لو بعده بدون!
لِمَ يعمدون الى إستفزاز العراقيين ؟!

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اللافت أنّ أغنية شعيل، كان قد جرى تقديمها مع شركة “زين” ضمن عمل فنّي وطني للكويت العام 2018، لكن المقطع المأخوذ عن الأغنية الكاملة جرى تداوله حاليّاً بشكلٍ واسع ومُثير على المنصّات الافتراضيّة، وأثار الجدل حول أصل شخصيّة السندباد.
مسلة حمورابي ومكتبة اشور الكويتية
 
وذهب اخرون الى التهكم والسخرية الى ابعدا من ذلك حينما وصفوا مسلة حمور رابي الشهيرة بانها كويتية ، حيث نشر احدهم صورة للمسلة وصفها بالنادرة !!

Nooruldeen نورُالدينْ@Nooruldeen89

صورة نادرة لمسلة الكويتية من المتحف الوطني في لندن
هذه المسلة التي كتبها الكويتيون، عندما تترجم كلماتها تجد انها اول مسلة احتوت على مكونات طبخة (مچبوس الدياي) فيراً من يوم اليمعة الأغر .. وبالعافية وبالعافية مادام الدياية حافية

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من هو السنبداد البحري؟

ويقول مؤرخون، إنّ شخصيّة سندباد عاشت في بغداد، وارتبط اسمها بالملاحة البحريّة، وتحديدًا في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد 786- 809م، لكن يُختلف حول حقيقة وجوده الحقيقيّة، من عدمها، حيث كان السندباد مذكوراً في قصص ألف ليلة وليلة التي كانت تقصّها شهرزاد على الملك شهريار، ومن هُنا جاء الخلاف حول حقيقة وجوده من عدمها.

وفي أصل الاسم، يعود اسم السندباد للغة الفارسيّة، والتي تعني نهر السند، أو sindh التي تعني زعيم نهر السند، وبحسب هذا التحليل اللغوي فإنّ الشخصيّة قد تكون لا عراقيّة، بل فارسيّة، وهو التاجر الفارسي “سليمان سيراف”، الذي كان يُسافر من بلاد فارس، على طول الطريق إلى جنوب الصين، وهناك من يذهب إلى السندباد كان يُسافر على بحار من مدينة صحار، والذي أبحر من ميناء البصرة في العراق، وهو ما يضع الشخصيّة بين فرضيّة العمانيّة، العراقيّة، والفارسيّة، دون أي ذكر للكويتيّة.

وتعود الأذهان بطبيعة الحال، إلى الفيلم الكرتوني “السندباد”، الذي جرى دبلجته للغة العربيّة، ويعود إنتاجه إلى شركة يابانيّة العام 1975، وكان يتحدّث عن بحّارٍ عربيٍّ من بغداد، يهوى الإبحار والمُغامرات، وقد لعب الفنان عبد المجيد مجذوب صوت دور راوي مُغامرات سندباد، كما أدّت أنطوانيت ملوحي صوت السندباد، وكانت تقول أغنيته المُترجمة للعربيّة: “سندباد.. ما أقواه.. في كُل البلاد تاجرٌ، مُندفعٌ بطلٌ، من بغداد”، وكان إلى جانبه عددٌ من الشخصيّات، مثل علي بابا، الأميرة ياسمينة.

ويأتي هذا الجدال بين الكويتيين والعراقيين حول الملكيات التاريخية كحالة ثانية بعد بضعة أيام من تداول خبر مفاده بأن مسلسل “أم هارون” الذي تقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” والذي يقال بأنه يمثل شخصية امرأة يهودية عاشت بالكويت، هي لشخصية امرأة يهودية عراقية بالأصل، تدعى “أم شارون”.

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