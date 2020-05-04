Posted on by

رئيس كتلة الفتح: الكاظمي كرر أخطاء الأسبق في آلية اختيار المرشحين

أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كرر أخطاء المكلف الأسبق في آلية اختيار المرشحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الغبان قوله، إن “الكتل السياسية سبق وأن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيداً عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء المكلف كرر أخطاء المكلف الأسبق في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين”.

وأكد الغبان، أن “المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close