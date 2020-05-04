عراقيون في مهب أيامهم الجميلة !.. ونعمة الذاكرة الضعيفة

بقلم مهدي قاسم

كُثرت في الآونة الأخيرة كتابات و منشورات وتعليقات ذات رجع حنيني قريب لماض عتيد وبعيد ولكن ذات فجائعي وطيد عن أيام جميلة مزعومة ، ربما لا توجد إلا في خيال بعض قليل من هؤلاء أو أولئك المتذمرين من الوضع السياسي الزفت الحالي ، بينما لو ألقى أحدنا نظرة سريعة و عابرة على تاريخ العراق السياسي الحديث والمعاصر لوجدناه عبارة عن انتقالات و زلازل سياسية عاصفة و سلسلة طويلة ومترابطة من مجازر دموية و حروب داخلية وخارجية و فجائع و فقر مدقع وعوز شديد و حرمان مديد عانت منه الأغلبية الساحقة من العراقيين ، و ضمن هذا السياق قرأنا ما حدث أثناء و خلال ثورة 14 تموز من اضطرابات و مصادمات سياسية بين أحزاب متصارعة مصحوبة بأعمال و قتل و سحل متبادلة ، وفيما بعد ، أي أثناء انقلاب شباط الأسود بقيادة الحرس القومي البعثي و ما رافق ذلك من إعدامات جماعية و عمليات اغتصاب لنساء و فتيات بالجملة و اعتقال عشرات آلاف لأسباب سياسية وتعذيب بعضهم بكل بربرية و سادية لحد الموت الفظيع .. وفي الواقع لم يخيم على العراق هدوء سياسي حقيقي ، و لفترة قصيرة ، و خالية من أعمال قتل سياسية إلا أثناء حكم الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف الذي ـــ و الحق يُقال ـــ لم تتلطخ يديه بدماء أي واحد من العراقيين ، ولكن البعثيين سرعان ما تآمروا عليه و انتزعوا السلطة منه ليدخل العراق مرة أخرى في دوامة طويلة ولا متناهية من سلسلة دموية طويلة جدا رافقتها حروب داخلية و خارجية مدمرة و خاصة بعد إزاحة البكر عن الحكم من قبل صدام الذي كان هاويا للحروب ومتعطشا لسفك الدماء بحيث لم يفلت من دمويته حتى رفاقه و أصدقائه الأقربين من جماعة وزير التخطيط عدنان حسين ومحمد عايش و وزير الصحة رياض إبراهم و غيرهم بالعشرات من أعضاء القيادة القطرية ، ناهيك عن مواطنين عاديين الذين كانوا يختفون بين ليلة و ضحاها بسبب شبهة أو كيدية، ومن جراء تلك الحروب الداخلية و الخارجية عاش العراقيون حينذاك الأمّرين بسبب الحصار الاقتصادي الظالم و القاسي الطويل الذي تسبب بفقر مدقع جدا ، و بوفاة مئات من الأطفال جوعا اولقلة الأدوية ، مما دفع كثيرا من العراقيين إلى أن يضطروا لبيع بعض من أثاث بيوتهم ، ويخبزوا طحينا خليطا بجس و تراب ممزوجا بحشرات و ديدان من كل نوع و شكل ، ويأكلونه على مضض و بقرف و غثيان من شدة فقرهم وجوعهم !، في الوقت الذي كان راتب الموظف أو الجندي لا يكفي حتى لشراء طبق من بيض في ذلك الحين ، مثلما أكد ذلك كثير من المواطنين !.. و بسبب ذلك الفقر الشديد كانت النساء العراقيات يسافرن إلى كل من سوريا و الأردن ليبعن على أرصفتها ما تيسر من خرق و أشياء بالية على أمل كسب بضعة دولارات فحسب ..

فهل هذه هي الأيام الجميلة التي يتحدث عنها بعض بكلام حق يُراد منه الباطل ؟ ..

بطبيعة الحال نحن نعرف جيدا إن أوباش المنطقة الخضراء من لصوص فاسدين وعملاء اوغاد ، هم السبب في إثارة مثل هذا الحنين الزائف بحكم

سياستهم الفاشلة وخيانتهم السافلة !..