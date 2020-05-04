فرنسا تزود مقاتلاتها بتقنية التصوير الاستخباري لملاحقة داعش

باتت ﻣﻔرزة اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ الفرنسية “ﻟيـﻔﺎﻧت” اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘوة المهام اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻋﻣﻠيـﺔ اﻟﻌزم 2020، ﺗﻘوم بمهام جوية ﺑﻘدرات ﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻣن أﺟل تحقيق هزيمة داﻋش ﻓﻲ اﻟﻌراق وﺳوريـﺎ.

وتم ﺗﺟهيز طﺎﺋرة راﻓﺎل الفرنسية اﻵن ﺑﺣﺎﺿن الاﺳﺗطﻼع اﻟﻣﺗطور ﻣن الجيل الجديد، ﻣﻣﺎ يمنح المقاتلين المزيد ﻣن ﻗدرات ﺟﻣﻊ اﻟﺻور، تنويع دعمهم اﻟﺟوي ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ لهزيمة داﻋش.

ﺣﺎﺿن الاﺳﺗطﻼع اﻟﻣﺗطور ﻣن الجيل الجديد هو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗطﻼع، يتكون ﻣن ﺻﻔيـﻔين 2000 ﻋﺎﻟيـﺔ اﻟدﻗﺔ ﺑﻌيدة اﻟﻣدى ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗوﻓير ﺻور اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗيـﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ، ﻣﺛل ﻣيراج وراﻓﺎل، ﻣن اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت اﻟرﻗﻣيـﺔ اﻟﻛﺑيرة اﻟﺣﺟم ﻟﻠﻛﺷف اﻟﻣرﺋﻲ واﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء.

وقال اﻟﻌﻘيد ﻓﻲ ﺳﻼح اﻟﺟو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧيـﺎﻣين ﺳوﺑيرﺑييـل، ﻗﺎﺋد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺟوية ﻟيفاﻧت، إن “ﺣﺎﺿن الاﺳﺗطﻼع اﻟﻣﺗطور ﻣن اﻟﺟيل اﻟﺟديد يجعل مهماتنا أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ، حيث ﺗﻘوم طﺎﺋرﺗﺎن بدوريات ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ تحقيق ﺛﻼﺛﺔ تأثيرات تكميلية: اﻟدﻋم اﻷرﺿﻲ واﻟدﻓﺎع اﻟﺟوي والاﺳﺗﺧﺑﺎرات”.

واكد “اﺳﺗﺧدام هذا اﻟﻣﺳﺗﺷﻌر ﺑﺷﻛل يوﻣﻲ ﺗﻘريباً ﻓوق ﻣﺳرح العمليات، أﺛﻧﺎء تنفيذ مهام اﻟدﻓﺎع اﻟﺟوي اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟدﻋم اﻷرﺿﻲ”.

ويﺳﺗﺧدم اﻟطيارون اﻟﻣﻌدات ﻟﺗوﺛيـﻖ اﻟﻣهـﺎم النهارية والليلية وتحديد ﻣواﻗﻊ وﻣﻌدات داﻋش ﻣﺛل ﻣﺧﺎﺑﺊ اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻷﻧﻔﺎق واﻟﻣرﻛﺑﺎت وﻣﻌﺳﻛرات اﻟﺗدريب.

بدوره، ﻗﺎل ﻗﺎﺋد ﻣﻔرزة راﻓﺎل إن “ﺣﺎﺿن الاﺳﺗطﻼع اﻟﻣﺗطور ﻣن الجيل الجديد يمثل ﻗدرة إضافية ﺗم جلبها اﻟﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟف، ﻛﻣﺎ يساعد ﻋﻠﻰ تعزيز أﺻوﻟﻧﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺳرح اﻟﻌﻣﻠيـﺎت”، مبينًا أن “هذه اﻟﺻور ﺗﻌطينا اﺳﺗﻘﻼﻟية وطﻧيـﺔ لتقييم اﻟوﺿﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺎﻟف”.