لتشييد مشاريع تنموية دعوة عربية لإنشاء صندوق عربي للتكافل الاجتماعي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

حث المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) الدول العربية على ضرورة توجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين على أراضيها،

كما اكد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية على أهمية التزام الدول العربية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بخصوص إعلان حالات الطوارئ العامة،

وأشاد المستشار محمد الضاحي بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حماية لحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة،

وفي ذات السياق أكدت جامعة الدول العربية آن هناك تخوفات من تداعيات ما بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) على المنطقة العربية، مثل إزدياد البطالة، وتفاقم ديون معظم الدول العربية، واشتداد الفقر، فقد يكون مناسبا النظر في إنشاء “صندوق عربي للتكافل الاجتماعي” كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي يشارك في تمويله الدول المقتدرة والقطاع الخاص، ويوجه بالأساس لتشييد مشاريع تنموية في الدول الأكثر تضررا من الجائحة، لدعم قدرات الأفراد وإعمال مبدأ الحق في التنمية على المستوى الإقليمي.

وأعدت الجامعة العربية ملفا خاصا “حول المنظومة العربية لحقوق الانسان فى ظل تهديدات جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) لحقوق الانسان ” وقالت فيه ” لقد حلت الجائحة وجامعة الدول العربية تخلد مرور (12) سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ والذي انضمت إليه إلى تاريخه (16) دولة عضو في جامعة الدول العربية،