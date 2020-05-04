مجلة التايم الأمريكية: التجربة السويدية ستنتهي بمجزرة تاريخية

حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في السويد أسوأ من نظيرتها في الولايات المتحدة مقارنة بالتعداد السكاني، حيث بلغت أعداد الوفيات في البلاد الاسكندنافية نحو 2680 حالة.

يقول طبيب في مستشفى رئيسي في السويد لمجلة التايم الأمريكية أن «النهج الحالي للحكومة السويدية في التعامل مع وباء الكورونا من المحتمل أن ينتهي بمذبحة تاريخية».

ويضيف الطبيب للمجلة إن «العاملين في الرعاية الصحية في مستشفاه، والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، ولكنهم لا يعانون من الأعراض، قدْ أجبروا على مواصلة العمل».

وطلب الطبيب من المجلة عدم الكشف عن هويته لأنه «من المستهجن التحدث عن الوباء أو مخالفة الرؤية الرسمية»، ولكنه قال إنه شعر بالحاجة للتحدث من «وجهة نظر أخلاقية وطبية».