مدير مؤسسة الفارابي السينمائية يتفقّد كواليس فيلم “نيروانا”



انتهت عملية تصوير فيلم “نيروانا” السينمائي الذي تم انتاجه بشكل مشترك بين ايران وبنغلادش.

أُكمل عمل تصوير فيلم الأكشن والمغامرة “نیروانا”، الذي أنتجه وأخرجه “مرتضى آتش زمزم” كأول مشروع مشترك لإيران وبنغلادش والذي تم تصويره في هذين البلدين وبعض المواقع في أفغانستان.

وفي آخر أيام تصوير هذا الفيلم بايران، أعرب “علي رضا تابش” مدير مؤسسة الفارابي السينمائية خلال تفقده لعمل الفيلم من وراء الكواليس عن أمله أن يلاقي فيلم “نيروانا” استقبالا واسعا من قبل وسائل الإعلام والجمهور في ايران كالاستقبال الكبير الذي لاقاه في بنغلادش، لتتوفر فرص أفضل في المستقبل لإنتاج أعمال مشتركة بين البلدين. واعتبر تابش أن دعم المشاريع المشتركة من أهم برامج منظمة السينما الايرانية ومؤسسة الفارابي.

من جانبه اعتبر “مرتضى آتش زمزم” أن فيلم “نيروانا” من أوائل الأفلام المشتركة بكل ماتحمله الكلمة من معنى، وقال: كانت جميع موارد هذا المشروع من الاستثمار إلى الممثلين والمنتجين، قد تمّت بشكل مشترك بين إيران وبنغلادش، بينما بشكل عام، يتم تعريف المنتج المشترك في السينما الإيرانية بطريقة يتم إنتاج الفيلم في الخارج بميزانيتنا، لكننا في “نيروانا” حاولنا تقديم منتج سينمائي حقيقي مشترك.

ويشارك في هذا العمل ممثلون من بنغلادش وايران ولبنان، كما سيتم استقطاب ممثلين اتراك للقسم التركي في هذا المشروع.

شارك من الممثلين الأجانب كل من “آنانتا جلیل”، “برشا خدیجه” و “شومون فاروق” من بنغلادش و”مجدي مشموشي” من لبنان، وشارك “امیر حسین صدیق”، “كاوه خداشناس”، “بهراد خرازي”، “حسن اكليلي”، “مريم نقيب”، “مرتضى خانجاني”، “شيما جوهري”، “مهدي حميد”، “ماريا نوروزي”، “زهرا كريميان” بالاضافة الى “محمد رضا هدايتي” و”محمد فيلي” من ايران.

قصة الفيلم نذكرها بشكل موجز: يسافر ضابط شرطة بنغلادشي إلى تركيا وأوروبا لإنقاذ حياة عدد من مواطني بلده العالقين بيد عصابة لتهريب المخدرات متجهة من أفغانستان إلى تركيا وأوروبا ولكي يتمكن من إكمال مهمته يستعين بمساعدة الشرطة الدولية والإنتربول والأمن الايراني.