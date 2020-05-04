موظفون رقابيون يناشدون الحكومة بإنصافهم بعد الغاء مكاتب المفتشين

ناشد موظفون رقابيون في وزارات عدة، الاحد، الحكومة بإنصافهم بعد الغاء مكاتب المفتشين العامين وعدم اعطائهم حقوقهم.

وقال الموظفون في بيان “نحن الموظفون الرقابيون في مكتب المفتش العام نطلب ونلتمس بإنصافنا واعطائنا الحقوق التي نص عليها القانون”، معتبرين أنه “تم ظلمهم من قبل الحكومة والبرلمان”.

وأضاف البيان أنه “تمت معاقبتنا من قبل الفاسدين حيث اقدموا على نقلنا تحت رحمة من كنا نحقق معهم ولم ينفذوا المادة 3/ ثانيا من قانون الالغاء المرقم 24 لسنه 2019 والمتضمنة نقلنا الى باقي الجهات الرقابية وهي هيئة النزاهة او الرقابة المالية، كما لم ينفذوا قرار مجلس الوزراء المرقم 389 المادة 6 والمتضمنة اعطائنا حق الاختيار”.

ولفت البيان الى أنه “تم منح المفتشين مناصب وترك الموظفين الرقابيين”، داعياً الى “انصاف 7000 عائلة قدمت وضحت وتعرضت للتهديد والقتل والتشريد في مكافحة الفساد وتخلت عنها الحكومة في سابقة خطيرة”.

وصوت مجلس النواب في (8 تشرين الأول 2019) على الغاء مكاتب المفتشين العامين، واعلن بعدها مجلس القضاء الاعلى، عن تكليفه الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات.