نداء لإنقاذ الأرض والإنسان

عبد الله ضراب الجزائر

***

إلى الامة الاسلامية حاملة رسالة الله للبشرية … إلى عقلاء وحكماء العالم .

*

الأرضُ تشكو وطأةَ الأحزانِ … الأرضُ تغرقُ في قذى الأدرانِ

فالإثمُ سيلٌ هادرٌ هدَّ الهنا … لا بلْ محيطٌ صاخبُ الشُّطآنِ

استيقظوا يا مسلمون فإنَّها … حربُ اليهود على هدى القرآنِ

استيقظوا يا مسلمون فقد سطا … جنسُ الأذى بالفتك والبهتانِ

استيقظوا يا نائمين فقد بدا … نابُ العدوِّ الحاقدِ الفتَّانِ

إنَّ الصَّهاينة الألى نشروا الرَّدى … ينوون دَحْرَ الحقِّ والإيمانِ

ينوونَ غرسَ الكفر في أجيالنا … ينوون قتلَ الخير والإحسانِ

ينوونَ تدميرَ العقيدة ويحكمْ … وإبادة الأخلاق في الإنسانِ

يا مسلماً أنت الوَصِيُّ على الهدى … قم تنتصرْ بالعقل والعِرفانِ

لا تتركِ الأرضَ الحنونة للوغى … والظُّلمِ والآثامِ والأحزانِ

قم طهِّرِ الألبابَ من أدرانها … لا تَطْهُرُ الألبابُ بالإ دهانِ

الكفرُ يا أهلَ النُّهى عمَّ الدُّنا … والظُّلمُ والإخباتُ للشَّيطانِ

واللهِ ما عاثَ البُغاةُ سِوى بما … طالَ الورى من خِسَّةِ الخِذلانِ

فالظَّالمُ المغرورُ يمرحُ طاغياً … يَرمي بني الإسلامِ بالأطنانِ

وأتى يسوقُ لذبحهم عُرْبَ العمى … وجحافل الأوباشِ والجرذانِ

وأتى ليدفنَ دينهمْ وخِلالَهمْ … بفريقِ غدْرٍ فاسقٍ خوَّانِ

وأتى يُظاهرهُ الشيوخُ ومن غوى … من باع أهل الحقِّ للصلبانِ

وأتى يُناصره ملوكٌ أفلسوا … رهنوا العقيدة في هوى السُّلطانِ

يا مسلمون سلامُكم في دينكمْ … لا تتبعوا الصُّهيون كالصِّبيانِ

عودوا إلى دينِ الحقيقةِ والهدى … تقضُوا على الآلامِ والأشجانِ

عودوا إلى نهجِ الكتابِ ونُورِهِ … فبه هناءُ الجنِّ والإنسانِ

إن تَلزَموا نهجَ العقيدة ترشُدوا … وتُخلَّدُوا في الحورِ والأفنانِ

أو تخْذلوهُ فويلكم مِنْ وَطْأةٍ … بالذلِّ والآلامِ والنيرانِ