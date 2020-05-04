نفط البصرة تعلن تأمين خزين نفطي ستراتيجي لدعم القطاع الصحي بالمحافظة

أعلنت شركة نفط البصرة، الأحد، عن تأمين خزين نفطي ستراتيجي بغية دعم القطاع الصحي في المحافظة.

وقال مدير الشركة إحسان عبد الجبار إن “شركة نفط البصرة عززت امكانيات الدوائر الصحية في المحافظة منذ انتشار فايروس كورونا وبضمن تلك التعزيزات شراء أجهزة تنفس عالمية المنشئ بقيمة مليار وخمسمة مليون دينار بالاضافة الى تجهيز الدوائر الصحية باجهزة طبية ومستلزمات وقائية بقيمة ثلاثمئة مليون دينار”.

وأضاف عبد الجبار أن “الشركة قامت أيضاً بتأثيث فنادق المدينة الرياضية الخاصة بحجر الملامسين بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، فضلاً عن تخصيص وتهيئة محجر متكامل لعزل المسافرين القادمين من خارج البلاد في منطقة الرميلة الشمالية بسعة مائة وستين غرفة”.

وأوضح، أنه “تم تأمين ملف الطعام للمصابين ب‍فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي”.