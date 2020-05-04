وزارة الهجرة توزع اكثر من 5 الاف حصة اغاثية للنازحين في محافظات شمال البلاد

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين خلال اليومين الماضيين (5042) حصة اغاثية للاسر النازحة في محافظات نينوى والسليمانية ودهوك .

واوضح مسؤول مكتب الوزارة في قضاء الحمدانية التابع الى مناطق سهل نينوى محمد اياد ان كادر مكتب الوزارة وزع (2772) حصة اغاثية بين العوائل النازحة في مخيم السلامية تضمنت سلات غذائية وصحية .

من جانبه بين مسؤول فرع الوزارة في محافظة السليمانية جيا حسين ان فريق العمل الميداني التابع للفرع وزع (1150) حصة اغاثية بين النازحين تمثلت بسلات غذائية وصحية، منها (900) حصة اغاثية وزعها للنازحين الساكنين في قضاء كفري واطرافه فضلا عن (250) حصة اغاثية وزعها كادر الفرع للنازحين في مركز محافظة السليمانية .

الى ذلك اضاف مسؤول فرع الوزارة في محافظة دهوك اسكندر محمد أمين ان فريق عمل الفرع وزع (1120) حصة اغاثية للنازحين متضمنة سلات غذائية وصحية (700) حصة وزعت للعوائل المتعففة من النازحين في مجمع خانكي الى جانب (420) حصة اغاثية تم توزيعها بين الاسر المتعففة من النازحين في مجمع شاريا .