الامم المتحدة : تربية اقليم كوردستان تطلق فضائية تعليمية لدعم 1.5 مليون طالب في الإقليم

قالت منظمة الطفولة التابعة للامم المتحدة “يونيسيف” ، اليوم الثلاثاء ، ان وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، وبدعم من المنظمة ، اطلقت قناة فضائية لدعم الاحتياجات التعليمية للأطفال واليافعين في الوقت الذي لا تزال فيه المدارس مغلقة بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وقالت المنظة في بيان “سوف يحصل ما يُقَدّر عدده بـ 1.5 مليون طفل من تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني عشر (الصف السادس الاعدادي) على المنهج الدراسي الكوردي أثناء وجودهم في البيت ، وسيكون تطبيق هذا المنهج متاحًا للأطفال اللاجئين والنازحين في كوردستان العراق كذلك”.

ونقل البيان عن حميدة لاسيكو، ممثلة يونيسيف في العراق قولها ، “إن التأثير الذي يسببه إغلاق المدارس يتناسب سلبًا مع ظروف الأطفال الأكثرهشاشة – فأولئك الذين يعيشون في الفقر وفي المخيمات لا يمكنهم مواكبة عملية التعلّم لأن حصولهم على فرص التعلم عبر الإنترنت قد لا يكون متوفرًا.”

وأضافت: ” كما علمتنا التجربة ، فإنه كلما طال ابتعاد الأطفال الأكثر هشاشة عن المدرسة، كلما قلّ احتمال عودتهم إليها. ينبغي أن نعمل كلنا معًا لتوفير الطرق المختلفة التي تمكّن الطلاب من مواصلة التعلم من البيت، والحفاظ على الروتين.”

وتبث القناة التلفزيونية المعروفة باسمKanalli Parwadaee باللغات العربية والكوردية (اللهجة السورانية) والسريانية يوميًا ، ولفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر . وبالإضافة إلى المحتوى التعليمي ، ستقوم القناة بنشر رسائل توعية حول “كوفيد-19” تشمل موضوع التباعد الاجتماعي وممارسات غسل اليدين.

وتأثر ما يقرب من 10 ملايين طفل ويافع في جميع أنحاء العراق بإغلاق المدارس .

كما اشار البيان الى ان الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون للاستغلال بشكل كبير، وهم أكثر عرضة للانخراط في عمالة الأطفال، وزواج الأطفال، كما أنهم أكثر عرضة للاكتئاب بشأن مستقبلهم.

واضافت يونيسف بأنها تقدم الدعم لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحضير لإعادة فتح المدارس وكذلك في الجهود المبذولة حالياً للتعليم المنزلي، وذلك من خلال المنصات عبر الإنترنت، وشبكات التلفزيون المتنقلة والهواتف المحمولة.

وتمتلك وزارتا التربية في كل من إقليم كوردستان والعراق الاتحادي منصات تعليمية رقمية ، كما أن القناة التلفزيونية الفضائية في إقليم كوردستان موجهة للطلاب الذين يحصلون على الإنترنت بشكل محدود.