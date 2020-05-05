التعامل المصري مع المجاميع الوهابية التكفيرية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تسلل الفكر الوهابي إلى مصر من خلال قادة حركة الاخوان ومن خلال رشيد رضا صاحب مجلة المنار التي دعمتها السعودية في بداية القرن العشرين الماضي، ومن خلال رشيد رضا تم شراء سيد قطب والبنا وتوهيبهم مقابل المال، عبدالناصر استعمل القمع مع الإخوان واودعهم السجون، وبعد وصول السادات اخرجهم من السجون وسمح لهم بمزاولة الدعوة …..الخ السادات بعد توقيع كامديفيد أصبح محسوبا على الغرب ودعمته أنظمة الرجعية العربية، اعتمد السادات على الاخوان لمواجهة التيار القومي الناصري. الاخوان فتحت لهم أبواب الخليج، ترعرع الفكر الوهابي في بداية التسعينيات ايمن الظواهري أسس مجموعة للتفجير وللتفخيخ للاغتيالات، بعد هزيمة مرسي أفضل نجم الاخوان، دائما تفجيرات ارهابية تستهدف قوى الأمن المصرية، خلال هذا الاسبوع وقعت عدة عمليات ارهابية، اليوم استشهد خمسة جنود مصريين في سيناء، رد الجيش المصري كان قويا حيث قتل عشرات الارهابيين حيث ذكرت المواقع الخبرية

اعلان القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، مقتل 126 فرداً «تكفيرياً» أثناء مداهمات وعمليات نوعية في سيناء خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لبيان تم نشره على صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ 22 مداهمة، و16 عملية نوعية، أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدّة للتفجير بشمال ووسط سيناء».

وجاء في البيان أن القوات الجوية «قامت باستهداف وتدمير عدد 228 مخبأً وملجأً تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير عدد 116 عربة دفع رباعي؛

كما «تم اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة؛ تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، إلى جانب اكتشاف وتدمير عدد 8 فتحات أنفاق».

المعركة مع القوى الوهابية الداعشية معركة قوية قتال وجه لوجه وحرق 116 مركبة ليس بالأمر السهل وانا من خلال وقوع معركة شرسة بين جيشان، أيضا صباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف مخبأ لهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.».

الحكومة المصرية اطلقت يد الجيش المصري لقتل كل من هو وهابي داعشي وبدون اعتقال على عكس وضعنا العراقي حيث يتم الاهتمام بالعناصر البعثية الوهابية الداعية والقيام بتسمسنهم، الطريقة المصرية بالتعامل مع التكفيريين طريقة حضارية لتنظيف المجتمع المصري من حثالات التكفير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.