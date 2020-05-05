الدول القوية تصنعها حكمة الحكام

كانت حروب ( صدام حسين ) احدى تلك الأسباب و ليست السبب الوحيد في جعل دول الجوار تخاف و تخشى من العراق القوي الذي ان عاد الى وضعه الطبيعي سيكون بلدآ مرموقآ و دولة رصينة راسخة لها صوت مدوي و مسموع و لنا في العهد الملكي نموذج بالأمكان الرجوع له حين لم يكن العراق يملك من الأمكانات المادية الشيئ الكثير سوى تلك الموارد الشحيحة لكن العقول و الكفاءآت الوطنية حولت العراق من بلد متخلف غارق في الجهل و الأمية الى بلد محوريآ مهمآ لا يمكن اهمال دوره او التغاضي عن وجوده القوي و المؤثر في استقرار دول المنطقة و أمن شعوبها و عند المقارنة بين الأمكانيات و الثروات الهائلة المتاحة لاحقآ و تلك الموارد القليلة و الفقيرة التي امتلكتها الدولة العراقية حينذاك الا انها كانت غنية و مترفة بتلك الشخصيات الخلاقة الفذة التي جعلت من العراق الدولة القوية التي تكاد تكون الأولى في المنطقة على الرغم من شح الأمكانيات و قلة النفوس و صغر المساحة بالمقارنة مع الدول الأخرى .

الثروات مهما كانت وفيرة و كثيرة لا تجعل من البلاد التي احتوت تلك الثروات غنية و ثرية مادامت العقول و الشخصيات التي تدير البلاد و في قيادة الدولة غير قادرة و ليست مؤهلة في الأدارة الحكيمة و التصرف السليم في الأستغلال و الأستعمال الأمثل لتلك الموارد و الثروات و هذا ما رسخته الأحزاب الدينية و منذ تسلمها الحكم من القوات الأمريكية التي اسقطت النظام السابق و احتلت العراق حيث شغل اعضاء تلك الأحزاب قليلي الخبرة و عديمي الكفاءة معظم الوظائف العليا و المهمة في الوزارات و احتل الضباط ( الدمج ) المناصب الرفيعة و في اهم وزارتين تعنيان بالأمن الوطني للبلاد الدفاع و الداخلية .

من الطبيعي و المنطقي عندما تفرغ الوزارات و المؤسسات و دوائر الدولة المهمة من العناصر الكفؤة ذات الخبرة الطويلة في نلك المهام و الوظائف و يحل مكانها موظفون حزبيون لا يهمهم من الأمر سوى ارضاء احزابهم و ملء جيوبهم بالأموال المسروقة في صفقات مشبوهه و فساد مالي مستشري فأن كان الأمر كذلك و الدولة التي يديرها هكذا موظفين ( كبار ) سيكون مصيرها الحتمي هو الفشل و هذا ما نراه في هذا العراق الذي استولت عليه هذه الأحزاب الدينية و قادتها و هو في تخبط و فوضى و سلاح ميليشياوي منفلت و فساد مالي مستشري و فساد اداري اكثر استشراءآ و خطورة حيث يكون الشخص اللأمناسب في المكان اللأمناسب .

مع كل هذا الحال المزري للدولة العراقية فأن المطلوب من جماهير الشعب هو السكوت و الصمت و عدم الأحتجاج و القبول بالأمر الذي فرضته هذه الأحزاب الدخيلة و قادتها ممن ارتبط و بشكل علني بأجهزة المخابرات الأجنبية أي بالمعنى الدقيق للكلمة كان ( عميلآ ) لتلك الجهات الأجنبية و هذه التهمة و في مختلف قوانين الدول فأن العقوبة الأقصى ىسوف توقع بالعميل اضافة الى العقوبة الأقسى و هي في ذلك الخزي و العار الذي سوف يلاحق حتى الأجيال اللأحقة المنتسبة الى ذلك الذي باع الضمير و الشرف مقابل ثمن بخس و لن ينفع حينها التبريرات و الحجج في العقيدة و الفكر المشتركين .

هؤلاء الحكام الحاليين هم من الجهلة و الأميين في مجال أدارة امور الدولة السياسية و الأقتصادية و الأمنية و هم من تتمنى ان يكونوا في رئاسة الدولة تلك الدول و الحكومات المجاورة للعراق و غير المجاورة ممن تهاب و تخشى من ذلك البلد القوي و ليس بالضرورة تلك القوة العسكرية الغاشمة انما بتلك الطاقات و الأمكانيات العلمية و في كافة المجالات و التي كان العراق يزخر بها في توطيد اركان الدولة و تقوية بنيانها و التي بدأت بالتناقص و التقلص بعد الأنقلاب العسكري في تموز 1958 و ما حصل بعده من اوضاع سياسية غير مستقرة و انقلابات عسكرية مستمرة و الذي بلغ ذروتها في عهد حزب البعث الأخير ( صدام حسين ) حيث صار الولاء الحزبي هو المعيار و المقياس و ليس الولاء الوطني المفترض و اقتبست الأحزاب الدينية الحاكمة هذه ( البدعة ) السيئة و عملت بها و جعلت منها اساسآ و نبراسآ في عملها المشين ذلك و كأنهم الأعداء الذين تمكنوا من العراق فأعملوا سكاكينهم و خناجرهم في اوصال الوطن و كأن لهم في ذلك ثأرآ قديمآ .

البلدان لا تقاس بمقدار الثروات فقط انما بالعقول الفذة الحكيمة التي تدير و تستثمر تلك الثروات و تجعلها في خدمة ازدهار و رخاء الشعب و بناء و اعمار البلد وفق دراسات اقتصادية علمية يقوم بوضعها و مناقشتها خبراء اختصاصيون يشهد لهم اضافة الى الكفاءة و الدراية النزاهة و الوطنية و الأستقلالية و قد كان العراق و منذ ان تسلمت الأحزاب الدينية مقاليد الحكم فيه يزخر بالموارد المالية الهائلة خصوصآ بعد الأرتفاع الكبير في اسعار النفط و كان بالأمكان توفير خزين مالي جيد جدآ من تلك الموارد لو كان هناك حكومات وطنية كفؤة و بدلآ من تبديد تلك الأموال الطائلة في دعم و تمويل احزاب و دول اجنبية و كما فعل ( صدام حسين ) ذلك و بدقة متناهية( فلا تنهي عن خلق و تأتي بمثله ……) .

حيدر الصراف