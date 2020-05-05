المباشرة بتطبيق الفردي والزوجي وتسجيل 50 إصابة بكورونا

الزمت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أمس الاثنين، الاستمرار بإجراءات حظر التجوال ومنع التجمعات، كما اقرت العمل بـ”نظام الفردي والزوجي لحركة السيارات”، بحسب بيان تلقته (المدى).

وقررت اللجنة “تسهيل حركة العوائل العالقة بين المحافظات بعد اتباع إجراءات السلامة”، مؤكدة “الموافقة على دخول الفريق الطبي الصيني إلى الحقول النفطية التي تعمل فيها الشركات الصينية، فضلا عن الموافقة على استيراد بعض المواد الأولية اللازمة لتشغيل معامل طحن الاسمنت”. بدورها أعلنت مديرية المرور العامة، المباشرة بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات بدءاً من اليوم الثلاثاء. وقالت المديرية في بيان إنه “اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيتم العمل بنظام الزوجي والفردي لمرور المركبات”. وأضاف البيان أن “العمل بهذا النظام سيكون حسب تاريخ اليوم وسيتم محاسبة وفرض غرامات بحق المخالفين”. كذلك قال المتحدث باسم مديرية المرور العامة فادي الخزعلي إن “الفئات المستثناة من نظام الزوجي والفردي، هي القوات الأمنية، والدوائر الصحية، والصحفيون والإعلاميون”، مبينًا أن “سيارات الأجرة غير مشمولة بالاستثناء من العمل بهذا النظام”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان “تسجيل 50 اصابة جديدة بفايروس كورونا موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة ٩، بغداد/ الكرخ ١٦، مدينة الطب ٦، البصرة ١٤، ذي قار ٣، المثنى ٢”، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد / الرصافة”.