تصديق اقوال متهم بجريمة قتل في مجمع بسماية السكني

بغداد/ اعلام القضاء:

صدقت محكمة تحقيق الرصافة اقوال متهم قام بقتل مالك مكتب لبيع الفواكه والخضر في علوة جميلة عبر طعنه بسكين داخل شقة في مجمع بسماية السكني.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي المختص أكد ان المتهم اعترف بارتباطه بصداقة مع المجنى عليه حيث كان يعمل في بداية الامر حمّال في علوة جميلة وبعدها اصبح سائق تكسي مبينا أن المجنى عليه كان يقوم باستئجاره بين فترة واخرى”.

وفي افادته ذكر المتهم “انه كان محتاجاً للاموال لغرض تسديد اقساط شقته في مجمع بسماية السكني مخترعاً ذريعة كذب بها على المجنى عليه بوجود سلفة مالية تقضي بدفعه مبلغ مليون وخمسمائة الف دينار شهرياً لغرض الاشتراك بها. ليصبح المبلغ المتراكم بذمته خمسة عشر مليون دينار دفعه له المجنى عليه وفقاً لتلك الذريعة”.

واضاف مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى “أن المتهم اعترف بقيامه بقتل المجنى عليه في شقته الكائنة بمجمع بسمايا السكني بعد ان استدرجه اليها ومن ثم طعنه بسكين فارق على أثرها الحياة ليقوم بتقطيع جثته الى نصفين ورميها في منطقة النهروان”.

وأوضح القاضي المختص ان عملية القاء القبض على المتهم تمت من قبل مديرية مكافحة اجرام بغداد. مضيفاً أن المتهم تم توقيفه وفق المادة 406 /1/ أ من قانون العقوبات.