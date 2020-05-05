حشد الأنبار يعلن دخوله وادي حوران

اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد، مساء الاثنين، دخول قطعات الحشد الشعبي الى وادي حوران الذي يشهد تحركات لعناصر داعش.

وقال قائد العمليات قاسم مصلح، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، (4 أيار 2020)، انه “بتنسيق عالٍ بين قيادتي عمليات الانبار والجزيرة وقطعات الحشد العشائري تعد هذه العملية الاكبر لمطاردة فلول الارهابيين”.

واشار مصلح الى ان “نتائج عملية صقور الصحراء ستكون واضحة على صعيد امن محافظتي كربلاء والانبار”.

وبدأت القوات الامنية، الاحد، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة بقايا داعش، ردًا على الهجمات الاخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المحافظات، والتي راح ضحيتها العديد من القوات الامنية والحشد الشعبي.

وفي سياق متصل، قال المختص بالشأن العسكري اللواء ماجد القيسي، إن “هناك تصعيدًا واضحًا في عمليات تنظيم داعش الإرهابي نظرا للخلافات السياسية والفراغ الحكومي منذ أكثر من ٦ اشهر”.

وأضاف القيسي “هذا بجانب توقف عمليات التحالف الدولي لمدة ٦٠ يومًا، وتأثر عمليات الانفتاح والحركة للقوات بسبب انتشار كورونا”.

وأكد القيسي أن التنظيم لا يستطيع العودة إلى ما قبل ٢٠١٤، لأنه خسر جميع قدراته الصلبة وحواضنه والتمويل، وعملياته الآن تأتي ضمن ستراتيجية حرب العصابات، محاولا استنزاف القوات الأمنية وخلق بيئة غير مستقرة في مناطق بعيدة عن المدن، لأن أغلب عملياته في المناطق الطرفية، وكذلك يحاول أن يبعث برسائل، على أنه ما زال موجودا كما أن عملياته الأخيرة جاءت بعد تسلم خليفة البغدادي زعامة التنظيم”.