ساحات الاحتجاج تتضامن مع “شهداء مكيشفية” وتؤكد: أبناء الوطن موحدون

عامر مؤيد

خرج متظاهرو ساحة التحرير وبقية المحافظات بمسيرات حاشدة لاستذكار الشهداء الذين سقطوا في هجوم تنظيم داعش على محافظة صلاح الدين.

هذه المسيرات فيها دلالة ورسالة كبيرة لمن يحاول التفرقة بين القوات الأمنية المتواجدة على السواتر لحماية الحدود العراقية وكذلك الفرق بينهما.

المتظاهرون رفعوا لافتات طالبوا فيها بالقصاص من قتلة المتظاهرين إضافة الى ضمان حق الشهداء وعدم تسييس ذلك.

ولم تقتصر المسيرات على العاصمة بغداد فقط بل خرجت مسيرات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية كذلك وبأعداد كبيرة.

الفعالية في ساحة التحرير تضمنها شعارات وطنية فضلاً عن إشعال الشموع على محيط الساحة والشوارع القريبة منها.

ناشطون عدة رفضوا ربط كل ما يحدث في العراق بالمتظاهرين من أزمة كورونا ودخول داعش سابقاً لأن في ذلك تقليل من حجم الاحتجاجات

وقال الناشط غيث محمد في صفحته على الفيسبوك إن اتهام المحتجين أصبح مثل الموظة فأي حدث يحدث في العراق يجب ربطه بالاحتجاج

وأضاف أن سبب تفشي كورونا أصبح ساحات الاعتصام ، وعند توزيع سلّات غذائية قالوا أين ابناء التحرير

وبين أن أي ضرب على الحشد الشعبي والقوات الأمنية يقولون أين “جماعة المظاهرات”

وأكد إن هذه المغالطات لا تعطيك الحق أمام نفسك أبداً إن ما مرّ على العراق لحظة تاريخية جادة للتغيير وكان الأمر متروكاً بيدك

لكنك فضلت تبعيتك واستفادتك وتقاعسك وبقيت متفرجاً على ساحات التظاهر

وأشار الى أن الكثيرين لن يفهموا الحياة الكريمة التي يطمح إليها الشباب بساحات التظاهر وإن

خلط الأوراق ما هي إلا إدانة تكشف فيها عورة انتمائك وتقاعسك

ومن ضمن الشعارات التي رفعت في الساحة

بمكيشيفة الطاحوا غاد كلهم اخوتنا

والناموا فوك التربان كلهم قادتنا

الثوار يحبوكم

لتظنون يعوفوكم

وبلا نخوة نشوف اليوم تفزع نخوتنا

كل الساحة اليوم تثور للحشد الشعبي

وبسامرا الطاحوا غاد لا لا مو حزبي

والاحزاب الباكونه

والرادوا يفرقونه

انطيح كل واحد راد تخرب صحبتنا

وقالت السلطات العراقية إن 10 عناصر من الحشد الشعبي قتلوا في هجوم واسع نفذه عناصر من تنظيم على داعش على مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان إن ستة “مقاتلين قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش استهدف في ساعة متأخرة من ليل أمس، نقطة تابعة للواء 35 بالحشد الشعبي (قوات الشهيد الصدر) في منطقة مكيشيفة”.

وقتل آخرون في كمين، حيث أضاف البيان “أثناء توجه قوة من مقر اللواء ذاته لغرض التعزيز انفجرت عبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرين”.

وتابع البيان أن “مقاتلاً آخر قتل في إطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش استهدف، قوة تابعة للواء 41 بالحشد الشعبي في قرية تل الذهب بناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء”.

بالمقابل قالت قيادة العمليات المشتركة إن “القوات الأمنية والحشد الشعبي تجريان عمليات بحثاً عن بقايا داعش في مكيشيفة.