Posted on by

في ذكراه العالمي.. مدير المرور يطالب بجعل الأسبوع الحالي للالتزام بالقواعد المرورية

هنأ مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع المرور العالمي السادس والأربعون، مطالبا بجعل الأسبوع الحالي أسبوعا للالتزام بالقواعد المرورية.

وقال الخفاجي في بيان “بمناسبة الذكرى السنوية لأسبوع المرور العالمي السادس والأربعون نتقدم بالتهاني والتبريكات لشعبنا العظيم، وبنفس الوقت نعزي عوائل الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي”.

وأضاف، “كوننا نعيش أيام رمضان المبارك وأيام استشهاد كوكبة من أبناء الحشد، ستختصر المديرية الاحتفالات وتنحصر بفعاليات معينة”.

وتابع، “من هنا نوصي ابنائنا من ضباط ومنتسبي مديرية المرور أن يجعلوا هذا الأسبوع أسبوع التوعية والنصائح المرورية لمستخدمي الطريق”، مطالبا، مستخدمي الطرق بأن “يجعلوا من هذا الأسبوع هو أسبوع الالتزام بالقواعد المرورية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close