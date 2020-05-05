مقتل انتحاريين اثنين من داعش بعد محاصرتهما داخل مسجد غرب الانبار

قتلت قوات الحشد العشائري (مقاتلون سنة ضمن ميليشيات الحشد الشعبي) اليوم الإثنين ، انتحاريين اثنين تابعين لتنظيم داعش بعد محاصرتهما داخل مسجد بإحدى القرى في محافظة الأنبار (مركزها الرمادي) غربي العراق .

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة والبادية (المسؤولة عن الأمن غربي محافظة الأنبار) إن ” الحشد العشائري في مدينة حديثة (160 كلم غرب الرمادي) قتلوا إثنين من الانتحاريين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي بعد محاصرتهما داخل مسجد في قرية المدهم غرب حديثة”.

وأوضح المحمدي أن ” مقاتلي الحشد العشائري أطلقوا النار بكثافة على الانتحاريين داخل المسجد ما أدى إلي تفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها ما تسبب بإلحاق أضرار جسيمة جدا في المسجد” .

على صعيد متصل، قال أحد مقاتلي الحشد العشائري “أن قوات الجيش العراقي كانت تلاحق الإرهابيين وعندما لاحظنا دخولهما إلى مسجد قرية المدهم ، طوقنا المسجد وأطلقنا النار عليهما ما أدى إلى تفجير الأحزمة التي يرتدونها”.

مشيراً ، إلى أن “انفجار الأحزمة الناسفة أسفر عن تدمير المسجد بشكل شبه كامل، لكثرة المتفجرات التي كانت موجودة في الأحزمة”.

يذكر أن هجمات تنظيم داعش ضد القوات العراقية وخاصة الحشد العشائري في المحافظات السنية التي كان يحتلها التنظيم سابقاً ، ارتفعت وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم.