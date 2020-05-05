نائب عن بغداد يدعو لمحاسبة اصحاب المولدات الاهلية “الجشعين”

دعا النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، خلية الازمة الحكومية للايعاز الى القطعات الامنية ضمن قواطع عملها لمتابعة اصحاب المولدات “الجشعين” واجبارهم على الالتزام بالاسعار المقررة في ظل الازمة الحالية او ان يتم اعتقالهم اسوة بالمخالفين لتوصيات الخلية.

وقال البخاتي إن “الحكومة المحلية في بغداد قررت ان يكون سعر امبير الكهرباء بالمولدات الاهلية لهذا الشهر، هو ستة الاف دينار نظرا للظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب وباء كورونا”، مشيرا الى ان “هناك شكاوى وصلت الينا من المواطنين بسبب الجشعين من اصحاب المولدات الاهلية الذين فرضوا مبلغ 15 الف دينار للامبير الواحد، ضاربين عرض الحائط كل القرارات الصادرة ودون ادنى مراعاة للظروف الحالية”.

واضاف البخاتي، ان “خلية الازمة طلبت من المواطنين الالتزام بتوصياتها، وقررت من خلال القوات الامنية كجهة تنفيذية محاسبة كل من يخالف قرار الحظر بالغرامة او الايقاف، كما حاسبت الجشعين من اصحاب محال المواد الغذائية”، مشددا على انها “مطالبة الان ايضا بالايعاز الى القطعات الامنية وضمن قواطع عملها بالتحرك على المولدات الاهلية والمتابعة مع المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية التابعة لتلك القطعات”.

وتابع البخاتي، أنه “بحال مخالفة اي صاحب مولدة للقرارات النافذة وفرض مبالغ مالية اعلى من المقرر فيتم اعتقاله فورا”، داعيا في الوقت نفسه، المواطنين ضمن مناطق سكناهم “لابلاغ القوات الامنية المرابطة في نقاطها ضمن الرقعة الجغرافية باي مالك مولدة اهلية يطالبهم بمبلغ اعلى من ستة الاف دينار ليتم اعتقاله ويكون عبرة لغيره من الذين يريدون الصعود على معاناة الناس ومصائبهم”.

واعلنت محافظة بغداد شهر نيسان الماضي، عن تنفيذ حملة لاعتقال أصحاب المولدات الأهلية والحكومية المخالفين للتسعيرة الرسمية بالتنسيق مع القوات الامنية.