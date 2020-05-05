وفد اقليم كوردستان المفاوض يعاود زيارة بغداد اليوم

من المقرر أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، مساء اليوم الثلاثاء 5 مايو / أيار 2020 ، إلى العاصمة العراقية بغداد لاستكمال حواراته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن جملة ملفات على رأسها الموازنة والنفط .

وقال سمير هورامي، المتحدث باسم مكتب نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان : «من المقرر أن يتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان مساء الثلاثاء إلى بغداد لاستكمال حوارات ومفاوضات الأسبوع الفائت».

مضيفاً ، أن وفد كوردستان سيتابع المفاوضات في بغداد بمقترحات جديدة حول مساءل النفط والموازنة، ومناقشة الحلول المناسبة لكلا الطرفين.

وأوضح هورامي، أن وفد حكومة كوردستان الذي سيتوجه إلى بغداد هو نفس الوفد الذي أجرى مفاوضات الأسبوع المنصرم.

وكان مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في العاصمة العراقية بغداد ، كشف الاحد الماضي 3 مايو / أيار عن أن وفد كوردستان المفاوض سيعاود زيارة بغداد.

وقال فارس عيسى إن «هدف الوفد من العودة إلى بغداد هو استكمال مفاوضات الأسبوع المنصرم بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان حول قضايا النفط والموازنة».

وبيّن عيسى، أن وفد حكومة إقليم كوردستان يتجه إلى بغداد هذه المرة “بهدف التوصل لاتفاق نهائي”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتمع السبت 2 مايو/ أيار، بالوفد الحكومي المفاوض الذي زار بغداد الأسبوع الماضي.

وقدم الوفد، الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، عرضاً مفصلاً عن نتائج زيارته إلى بغداد، مشدداً على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية لضمان وتأمين حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية.