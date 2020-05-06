بسم الله الرحمن الرحيم

اسلاميي الشيعة (اموال العراق مجهولة المالك) السني الضاري (العراق للعراقيين) شعار صهيوني

لا تستغربوا.. فالاسلاميين الشيعة والاسلاميين السنة.. كحال القوميين العرب.. نشاطهم السياسي لعقود.. كان لرفضهم (ان يكون العراق للعراقيين).. وهذا ما يصرحون هم فيه وليس نحن.. فحارث الضاري مثلا رئيس هيئة علماء المسلمين “السنة”.. صرح علنا بعد 2003 عندما رفعت جهات شعار (العراق للعراقيين، ونفط العراق للعراقيين، وارض العراق للعراقيين، والعراق اولا).. بان هذه شعارات صهيونية.. لانه كان يعتبر (العراق ليس للعراقيين) بل للمسلمين ويقصد بهم الاجانب من المسلمين الغير عراقيين اي لمليار مسلم سني بالعالم من افغاني وباكستاني ومصري ومغربي وشيشاني.. وسوري وفلسطيني.. الخ..

واما العراقيين مجرد (مستوطنين من شروك ومعدان يعتبرونهم هنود جاءوا مع الجاموس بغزوة محمد القاسم، ومسيحيين ويزيديين.. الخ اي بين مشركين وكفار).. بالمحصلة.. لا لهم حق بالعراق.. فهي ليست ارضهم بالمحصلة.. حسب نظرة الاسلاميين السنة.. لذلك احتضنته الاردن ومصر الذين يرون بهذه الشعارات وسيلة لاختراق العراق وتشريع سرقة ثرواته.. واستباحة ارضه للغرباء..

لذلك صرح الضاري (بان القاعدة منه وهو منها).. والقاعدة تؤمن بتميع الحدود وتعتبر العراق مجرد ولاية تابعة لها.. وجاءت من بعدهم داعش وتبنت ايضا هذا النهج .. ليحكم المصري والشيشاني والسوري .. الخ من الغرباء ارض الرافدين.. ويذبحون ويقتلون من يشاءون ويسلبون ثرواته لامبراطوريتهم المزعومة (الخلافة) الشيطانية..

وصدام حسين والناصريين والبعثية اعتبروا شعار (العراق للعراقيين) قطرية ضيقة..

ومن يؤمن بها شعوبي.. وتم اعدام الزعيم عبد الكريم قاسم لمجرد رفعه شعار (الجمهورية العراقية الخالدة) كرسالة لرفضه لجعل العراق (اقليم تابع لمصر) باسم الجمهورية المتحدة.. ليرفع الوطنيين العراقيين تاييد للزعيم قاسم (شلون ترضه يا زعيم الجمهورية اصير اقليم).. لذلك نجد الدولة الاجنبية مصر تحتضن صدام حسين لانها وجدته يد ضاربة لمصر بتسليم العراق ككعكة للمصريين وطوفانهم المليوني البشري وفعلا حصل ذلك مع الاسف بتدفق سونومي اجنبي مصري مليوني للعراق بزمن حكم البعث في وقت يزج خيرة شباب العراق لجبهات الحروب..

وبعد 2003 ايضا كشف وجه الاسلاميين المحسوبين شيعيا ايضا القبيح..

بتبنيهم استراتيجية النهب المنظم لثروات العراق تحت عنوان (اموال العراق وارضه مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الشرعي الايراني ما يشاء).. اي للخامنئي ولخميني قبله.. الاجانب عن العراق.. لتستباح ثروات العراق بشكل مخيف ومرعب.. وتجني ايران اموال مهولة من خيرات العراق من العملة الصعبة وتجعل العراق مجرد ضيعة لطهران.. وحديقة خلفية للايرانيين.. ولا قيمة للشعب العراقي فيه.. ونستغرب بان الامام علي رفض مقولة معاوية (المال مال الله، وانا خليفة الله، وافعل به ما اشاء) فرد الامام علي (المال مال الناس ولا يحق للحاكم ان يفعل به ما يشاء) ليتبين بان بدعة ولاية الفقية التي هي نسخة من (فكرة الخلافة السنية).. تناقض اساس التشيع..

ومن تجربة شخصية وبعد اول انتخابات بعد سقوط صدام كان لي حوار مع احد قيادات الدعوة من القيادات الوسطى.. فقلت له (من سيفوز بالانتخابات يمثل العراقيين وشيعتهم وعليكم النهوض بواقعهم.. ) فرد علي (بان من سيفوز سيمثل الامة؟؟) قلت له من تقصد؟؟ (فقال الامة الاسلامية ويعملون لصالح قضايا الامة) قلت له (انتخابات بحدود العراق وبماسي وهموم عراقية) فكيف يمثلون اندنوسيا وماليزيا ومصر وتركيا وايران.. الخ؟؟ فانزعج وهرب من الحوار..ليتبين بان هؤلاء خونة وعملاء وحثالات يجب اجتثاثهم وتخليص البيئة السياسية منهم ..بكل قوة.. (لان هؤلاء ليس بقاموسهم النهوض بالواقع العراقي ورفع الضيم عن كاهل العراقيين وتوفير الخدمات لهم وفرص العمل والاستقرار) والله على ما اقول شهيد..

ليتبين لماذا (كوردستان كاقليم) نهضت بعد 2003..

لان القيادات الكوردية باقليم كوردستان العراق.. لم يتبنون شعارات شمولية.. ولم يتبنون بان ثروات كوردستان ليست لاكراد اقليم كوردستان العراق.. بل العكس تبنون (ثروات كوردستان لاهل الاقليم الكوردي).. فنهضت اربيل ودهوك والسليمانية.. عمرانيا وامنيا وعمت الاستقرار الداخلي فيها.. هذا احد اسرار نجاح اقليم كوردستان عن باقي العراق الغير متمتع بالاقاليم الفدرالية..

وهذا يفسر لماذا (سياسيي شيعة الكراسي) من شيعة ماما طهران.. يتهجمون على الاكراد ويقولون ان (الاقليم ياخذ اكثر من حقه).. كما يزعمون.. ولكن لا يسالون انفسهم عن اكثر من 80% من الميزانية طوال 17 سنة الماضية التي تقدر باكثر من ترليون دولار مخصصة لوسط وجنوب (اين ذهبت).. ولماذا لم تنعكس باي عمران وتطور واستقرار .. اليس بسبب الفساد المهول المشرعن (باموال العراق مجهولة المالك ويفعل بها الحاكم الايراني الاجنبي عن العراق..ما يشاء).. في حين اقل من 20 % نهضت بها كوردستان رغم الفساد الموجود فيها ايضا؟

فاذن مشكلة العراق وفقره وعدم نهوض وسط وجنوب ليس (الفساد) اساسا.. بقدر ما هو شعار (هل العراق للعراقيين ام للغرباء بعناوين قومية ودينية واديولوجية اخرى)؟؟

ونبين بان (سياسات القوميين العرب الناصريين والبعثيين) بحكمهم.. (قتلت الاواصر الوطنية)

فصدام نفسه صرح وهو نائب رئيس جمهورية.. عن سبب سماح حكم البعث بتدفق مهول للاجانب من مصريين واردنيين وسودانيين ومغاربة للعراق.. قائلا (حتى يقتل الروح الاقليمية الضيقة) حسب وصفه اي يقصد (الروح الوطنية العراقية).. فالقوميين يعتبرون الاصرة القومية ما يربطهم ويحاربون الاصرة الوطنية..

فاستمر الناصريين بزمن عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف ثم البعثيين البكر – صدام.. بقتل هذه الروح الوطنية.. حتى وصلت بان صدام يبيح للاجنبي المصري بضرب العراقي وان يقول له يا عراقي اطلع من العراق هذا العراق عراق المصريين، بوقت كان شباب العراق يعادون بتوابيت من الجبهات لمقابر النجف ومحمد السكران وغيرها.. واصبح للاجنبي المصري الحق ان يفعل ما يشاء في حين العراقي يشعر بالمهانة والضياع والغربة بوطنه..

وهذا ما فتحت الباب امام الغرباء المصريين والفلسطينيين والاردنيين والمغاربة والشيشان واللبنانيين والايرانيين والسوريين.. الخ بان يجدون بيئة مفككة حاضنة لهم.. لا تعير للهوية الوطنية شيء.. فنجد المصري يذبح العراقي ونجد محسوبين عراقيا يصرخون الله اكبر تاييد للذبح..وتجد ايراني اجنبي يقود عراقيي الجنسية لقتل عراقيين..ويتزعم جماعات عراقية.. لتهريب المخدرات ونهب ثروات العراق واشاعة الفساد فيه.. كلها بسبب قتل الاصرة الوطنية..

فلعن الله الاسلاميين والقوميين الذين هم سبب خراب ارض الرافدين ويجب اجتثاثهم كما تجتث الاوبئة من بين الناس..

وننبه:

بان عبر تاريخ العراق لم تخرج حركات سياسية تدافع عن حقوق العراقيين بالعراق، بل كانت الحركات السياسية تنطلق من خارج الحدود للداخل، وتتبنى اديولوجيات شمولية وشعارات وقضايا خارجية اقليمية، على حساب العراق وشعوبه.. لذلك استمر العراق بواقع مزري واضطرابات مدمرة.. وهذا يفسر لماذا (تظاهرات انتفاضة تشرين 2019) بوسط وجنوب العراق (كانت غريبة عن الحركات السياسية الشمولية القومية والاسلامية والشيوعية).. فهي اول تظاهرات بتاريخ العراق تطالب بمطالب داخلية يكون فيها العراق للعراقيين.. لذلك تم اضطهادها بوحشية..

ليتأكد ما اؤكده.. بان :

السموم الثلاث بمائدة السياسية العراقية (الاسلاميين والشيوعيين والقوميين).. التي يجب اجتثاثها جميعا.. ولا يمكن ان يتحقق العراق للعراقيين الا عبر الاقاليم الفدرالية الثلاث، وجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان لتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته،وجعل نظام الحكم بالعراق رئاسي فدرالي، وتفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية، ومحكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ 2003 لحد نجاح التغيير الجذري الذي ذكرنا بالنقاط السابقة..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم