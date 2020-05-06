التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية والتمهيدية للخارجين

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن جدول الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2019 – 2020 للمراحل الدراسية كافة، فضلاً عن الدراستين العربية والكردية.

وأوضحت الوزارة في بيان إن “من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية / الدور الاول المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13/7/2020 لغاية يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020، اما الامتحانات الخاصة بالمرحلة المتوسطة فمن المقرر ان تبدأ يوم الاحد الموافق 12/7/2020 وتنتهي يوم الثلاثاء 28/7/2020 على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات”.

وأضافت، “ستبدأ الامتحانات للمرحلة الاعدادية اعتباراً من يوم الاحد الموافق 9 / 8 / 2020 وتنتهي يوم الأثنين 24 / 8 / 2020 ، على ان يحتسب السبت ضمن ايام الامتحانات”، مشرة الى أن “في حال صادف الامتحان عطلة رسمية سيتم تاجيله الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، حيث ستبدأ الامتحانات للمراحل كافة في تمام الساعة الثامنة صباحاً داخل وخارج العراق”.

وفي أدناه نسخة من الجداول:





