الشابندر معلقاً بشأن رسالة السفير الامريكي: حالكم مثل عريس عاف العروس وچلّب بثوبها

علق السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، بشأن الرسالة التي وصلت من السفير الامريكي الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والذي لم يتأكد الاخير من صحتها على حد قوله.

وقال الشابندر في تغريدة على حسابه في تويتر: “بالأمس أشعلَتْ مواقع التواصل زفّتَها بين مُوَلْولٍ و مُحلِّلٍ و مُقنْدِل لمعرفة حقيقة و مصدر الرسالة التي وصلت الى السيد المالكي غافلين او متغافلين اننا نقرأ كل يوم ذات المضمون و اكثر تفصيلاً في مختلف الصحف و التقارير الامريكية”.

واضاف: “حالكم مثل عِرّيس عاف العروس و چلّب بثوبها”.