الصحة تسجل 85 إصابة بكورونا.. وقرار الفردي والزوجي يولد ميتاً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء، تسجيل 85 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق. وذكر بيان للوزارة ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (٨٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٥ ، بغداد/ الكرخ: ١٣، مدينة الطب: ١٦، النجف الأشرف: ٢، كربلاء: ١٣، كركوك: ١٢، البصرة: ١٩، ميسان: ١، المثنى: ٣، اربيل: ١”، فيما سجلت ٤ وفيات اثنتان منها في مدينة الطب، وواحدة في بغداد/الرصافة، وأخرى في البصرة.

وبهذا يكون مجموع الاصابات “٢٤٣١” منها ١٠٢ حالة وفاة، و١٥٧١ حالة شفاء، وبذلك يكون مجموع الراقدين الكلي “٧٥٨”. من جهتها، دعت وزارة الخارجية، البعثات والقنصليات خارج العراق إلى التريث بإرسال الطائرات لإعادة المواطنين العالقين لحين تهيئة أماكن لائقة لهم.

وكانت خلية الصحة والسلامة قد اقرت يوم الاثنين قرار الفردي والزوجي لحركة المركبات، وباشرت القوات الامنية التنفيذ يوم أمس الثلاثاء. ولاقى القرار اعتراضات كثيرة من قبل مختصين كونه لا يساهم في تقليل اصابات كورونا، فيما تشير معلومات الى الغائه خلال اليومين المقبلين. وفي سياق متصل اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، امس الثلاثاء، إيقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في المحافظة. وقال الخطابي في بيان إنه “تقرر ايقاف العمل بنظام الزوجي والفردي لسير المركبات في كربلاء والتأكيد على تطبيق اجراءات الصحة والسلامة نهارا والحظر التام ليلا”.