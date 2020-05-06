الصهاينة هم الاعداء يا مسلمون

عبد الله ضراب الجزائري
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إن ّاليهود هم الاعداء فانتبهوا … يا من دفنتم بني الاسلام في الغِبَنِ
يا من اطعتم بني صهيون في طمعٍ … يُفضي الى الشّغب الملعون والفتنِ
يا من ركبتم عنادا خاسرا قذرا … يقضي على الامن والايمان في الوطنِ
يا من تبيعون عز ّالدّهر في حُلُم ٍ… وهْم ٍسراب ٍتوارى في منى الزّمنِ
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يا من تُقامر ُبالإسلام متبَّعا …نهج الشقاوة والافلاس والوثنِ
انقذ بلادك بالاخلاق كن بطلا … حرّا عفيفا يريد السّلم للسكنِ
اعرف عدوّك من فاضت مثالبه … صهيون يطمس سلم الارض بالحزنِ
صهيون يطعن دين الله مجترئا … صهيون يهدم قدس الله في العلنِ
صهيون يملأ اقطار البلاد خنا …صهيون دمّرنا بالعهر والعفنِ
صهيون ذبّحنا في كل ّزاوية … في الشرق والغرب والبلقان واليمنِ
صهيون يحكمنا بالبطش منتصرا … بنا علينا لفرط الجبن والوهنِ
صهيون يا عجبي قد صار رائدنا …الى الخلافة .. يا للمنطق النتنِ
يا من نخرتم بفوضى الهرْج امتنا … عودوا الى الذّكر شمس ِالمنهج الحسنِ
فالله منتصر ٌوالكيد منحسر ٌ…وعد ٌتجلّى بآي الله والسّننِ
عودوا الى قيم الاسلام وانتصروا …على اليهود جيوب ِالكيد والمحنِِ
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إنّي نصحت ُفهل في القوم مستمع ٌ…انّي نصحتُ كتاب ُالله علمني
إنّي نصحت لعلّ الله ينفعكم … بالنّصح في عُتم الدنيا ..وينفعني