المتقاعدون يوجهون رسالة الى هيئة التقاعد ويهددون بإحتجاجات نارية “تأكل الاخضر واليابس”

وجه مجموعة من المتقاعدين رسالة الى هيئة التقاعد الوطنية بعد تأخير اطلاق رواتبهم التقاعدية.

وجاء في بيان المتقاعدين الذي تلقته “الاخبارية”: “نرى بعدم وجود مبرر لتأخر أطلاق رواتبنا التقاعدية بفروعه المدنية والعسكرية لشهر آيار فنحن بين نارين نار الحظر الصحي المفروض ونار الراتب التقاعدي الذي يعد المدخل الوحيد فأن كان هناك حظرا وتأخرا في صرف الراتب التقاعدي فمن أين يعيش المواطن”.

واضاف البيان: “هل تتعمدوا باستفزاز الشعب لتفجير احتجاجات نارية جديدة قد تأكل الأخضر واليابس”.

وتابع: “لقد عانينا سنينا طوال من سياسات الحكومات يعنى تعديل قانون التقاعد لم يشمل الوريث والاستقطاعات مرة والتامين الصحي مرة”، مبيناً أن “الاغلبية تعاني من امراض مزمنة ومحتاجه الى العلاج”.