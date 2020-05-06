النزاهة الاتحادية تكشف تفاصيل “صفقة فساد” في شركة نفط حكومية

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط مخالفات في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان، مبينة أن قيمة العقد تقارب 2 مليون يورو.

وذكرت الدائرة في بيان، ان “العملية نفذها فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى شركة نفط ميسان”، مشيرة إلى أن “الفريق تمكن من ضبط أوليات التعاقد ونسخة العقد الخاص بشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان عام 2009، إضافة إلى ضبط الوثائق التي تؤيد حصول مخالفاتٍ في فقرات العقد من حيث مواصفات السيارات المجهزة”.

وبينت الدائرة أن “تحرياتها توصلت إلى وجود عيوبٍ فنيةٍ واختلاف بشهادة المنشأ، فضلاً عن عدم تجهيز ملحقات السيارات التي نصَّ عليها العقد البالغة قيمته (1,920,000) مليون يورو”.

وأكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.