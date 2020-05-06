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النزاهة تضبط مخالفات بمليوني يورو في عقد لشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن قيامها بضبط “مخالفات” في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان، مبينة أن قيمة العقد تقارب مليوني يورو.

وقالت الدائرة في بيان إن “الفريق تمكن من ضبط أوليات التعاقد ونسخة العقد الخاص بشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان عام 2009، إضافة إلى ضبط الوثائق التي تؤيد حصول مخالفاتٍ في فقرات العقد من حيث مواصفات السيارات المجهزة”.

وأوضحت الدائرة أن “تحرياتها توصلت إلى وجود عيوب فنية واختلاف بشهادة المنشأ، فضلاً عن عدم تجهيز ملحقات السيارات التي نصَّ عليها العقد البالغة قيمته (1,920,000) مليون يورو”.

وأشارت الدائرة إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

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