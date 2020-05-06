انقاذ طاقم الساحبة الصالحية الغارقة بميناء ام قصر بالكامل

اعلن النائب عن محافظة البصرة كاظم الحمامي، في ساعة متقدمة من ليل الثلاثاء، انقاذ طاقم الساحبة “الصالحية” بالكامل.

وقال الحمامي إن اخر الاخبار التي وردتني أنه تم انقاذ طاقم الساحبة “الصالحية” بالكامل، مؤكدا أن الجميع بصحة جيدة بفضل الغيارى من ملاكات الملاحة البحرية وفرق الانقاذ البحري رغم الرؤيا الجوية الصعبة.

وأوضح أنه لاتوجد اي اضرار او خسائر ، مشيدا بجميع العاملين بالموانئ العراقية.

يشار الى ان ملاكات وزارة النقل باشرت من خلال الساحبة (كركوك) فرق الانقاذ المتواجدة في الموانئ بانتشال الساحبة الغارقة فور وقوع الحادث على الرغم من ضروف الانقاذ الصعبة بوجودة هذه العاصفة الترابية التي تضرب مدينة البصرة.

وغرقت ساحبة عراقية ضمن حدود ميناء ام قصر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البصرة ليل الثلاثاء، فيما اشار مصدر الى أن الساحبة مسماة بالصالحية.

وقال النائب عن البصرة كاظم الحمامي في حديث سابق في وقت سابق ان “سفينة الصالحية العراقية غرقت قبل قليل في مدخل ميناء ام قصر الشمالي، بسبب انقلابها بعد تعرضها الى عاصفة ترابية شديدة القوة”.