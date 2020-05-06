(بالفيديو) مسؤول أمريكي يرتدي كمامة على شكل علم كوردستان

أثار مسؤول أمريكي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مؤتمر صحفي وهو يرتدي كمامة طبية على شكل علم كوردستان.

وظهر رئيس بلدية ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية خلال مؤتمر صحفي تحدث خلالها عن جائحة «كورونا» وهو يرتدي كمامة على شكل علم كوردستان.