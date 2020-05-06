(بالفيديو) مسؤول أمريكي يرتدي كمامة على شكل علم كوردستان

أثار مسؤول أمريكي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مؤتمر صحفي وهو يرتدي كمامة طبية على شكل علم كوردستان.
وظهر رئيس بلدية ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية خلال مؤتمر صحفي تحدث خلالها عن جائحة «كورونا» وهو يرتدي كمامة على شكل علم كوردستان.
Mutlu Civiroglu
✔@mutludcBajarvanê Nashville @JohnCooper4Nash îro bi maska ala Kurdî dest bi axaftina ser korona kir. Nashville li Amerîka wek Little Kurdistan (Kurdistana Biçûk( tê zanîn û pirtir ji 15 hezar Kurd li wir dijîn/ Nashville belediye başkanı Kürdistan bayrağı maskesiyle konuşmasına başladı
ومدينة ناشفيل الأمريكية تعرف محلياً باسم «كوردستان الصغرى»، ويقطنها حوالي 20 ألف كوردي.