بتهمة الاختلاس.. النزاهة تضبط موظفينِ في كهرباء الرمادي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط موظفين اثنين في مركز توزيع كهرباء الرمادي، بتهمة “الاختلاس”.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان إنه “تم ضبط أمين الصندوق ومسؤول الحسابات في مركز توزيع كهرباء الرمادي؛ بتهمة اختلاس مبلغ الجباية من أحد المراكز التجارية في مدينة الرمادي عن أجور فاتورة الكهرباء إلى حسابهم الشخصي، وعدم إيداعه في حساب الدائرة”.

وأضافت الدائرة، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات مع الأوليات، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار الذي قرَّر توقيف المتهمين؛ استناداً لأحكام المادة (335) من قانون العقوبات”.